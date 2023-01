Mitten im Winter: Allgäuer von Stechfliege attackiert - Das sagen Wissenschaftler

Wadenstecher schauen aus wie Stubenfliegen. In Blaichach krabbelten sie einem Mann in den Kragen – und stachen mehrfach zu.

30.01.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Er sah, wie die Insekten auf ihn zuflogen, spürte, wie sie in den Kragen seines Pullovers schlüpften und spürte dann schon die Stiche. So erging es einem 50-jährigen Mann in Blaichach, der sich mit diesem Erlebnis an unsere Zeitung wandte. Denn bei den kleinen Blutsaugern handelte es sich um Fliegen. „Seit wann können Fliegen stechen?“, wundert er sich. Wissenschaftlerin Dr. Marion Kotrba von der Zoologischen Staatssammlung in München kennt die Tiere.

"Sie sehen Stubenfliegen täuschend ähnlich"

Der gestochene 50-Jährige betont, dass es sich um keine Bremse handelte, die zu den Fliegen zählen und für ihre unangenehmen, anschwellenden Stiche bekannt sind. Die Insekten hätten wie herkömmliche, völlig harmlose Stubenfliegen ausgesehen, schildert der Mann. Doch bei den Tieren handelte es sich laut Kotrba vermutlich um Wadenstecher, auch bekannt unter den Namen Wadenbeißer, Stechfliegen oder Brennfliegen. „Sie sehen Stubenfliegen täuschend ähnlich“, verrät die Fliegen-Expertin. Anders als die Stubenfliege habe der Wadenstecher am Kopf aber einen kurzen schwarzen Stechrüssel, erklärt sie. Noch ein Unterscheidungsmerkmal gebe es: „Stechfliegen sitzen oft mit dem Kopf nach unten an der Wand“, sagt Kotrba.

Auch wenn Stechfliegen vielen Menschen im Oberallgäu nicht bekannt sind: Die Tiere sind nach Angaben der Wissenschaftlerin heimisch. Sie seien meist im landwirtschaftlichen Umfeld anzutreffen, weil sie sich in Ställen vermehrten. Aufgrund von Hygienemaßnahmen gebe es heutzutage aber weniger dieser Insekten als früher.

Normalerweise verkriechen sie sich im Stall

Auch Dr. Klaus Zimmermann, Biologischer Fachberater des Vorarlberger Naturmuseums Inatura in Dornbirn, tippt bei den stechenden Fliegen auf Wadenbeißer. Ihn wundert allerdings, dass die Tiere mitten im Winter umherfliegen. Normalerweise würden sie sich nämlich im Herbst in Ställen verkriechen und nur als Larven und Puppen überwintern – „und nicht als fertige Fliege“, betont Zimmermann. Es sei aber möglich, dass in den vergangenen ungewöhnlich warmen Wochen eine weitere Generation entstanden sei.

Stich spürt man, Schwellung verschwindet wieder

Die Stiche des Wadenbeißers sind laut Zimmermann in etwa mit den von Bremsen vergleichbar. „Die spürt man“, sagt der Experte. Das Gewebe um die Einstichstelle schwelle einen Tag lang an und könne über längere Zeit jucken. Die Schwellung gehe aber von selbst wieder weg. Cremes und Salben würden da mehr schaden als nutzen. Da sich Stechfliegen hauptsächlich in Ställen aufhielten, könne sich die Wunde aber entzünden und im Extremfall sogar zu einer Blutvergiftung führen. „Das ist aber sehr selten“, betont Zimmermann.

