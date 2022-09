Fliegeralarm in Immenstadt-Seifen? Deshalb heulte heute die Sirene

Sorge in Immenstadt-Seifen: plötzlich schlägt die Sirene Alarm. Und besorgte Bürger melden sich bei der Polizei. Das ist der Grund für die Sirenenwarnung.

01.09.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Am heutigen Donnerstagmorgen riefen mehrere besorgte Zeugen bei der Polizeiinspektion Immenstadt an. Denn in der Gemeinde Seifen lief 29 Mal die öffentliche Sirenenwarnung. Die Sorge war groß.

Alarm in Immenstadt / Seifen: Sirene mit technischem Defekt

Nach Rücksprache mit der Gemeinde stellte sich heraus: Die Alarmierung erfolgte wegen eines technischen Defekts.

Zur Bedeutung: Sollte die Sirene dreimal mit je zwölf Sekunden Dauer und anschließender zwölfsekündiger Pause ertönen, handelt es sich um eine Alarmierung von Einsatzkräften der Feuerwehr. Geht es darum die Bevölkerung zu veranlassen, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten, heult die Sirene eine Minute dauerhaft.

Mehr Polizei-Nachrichten aus Immenstadt und dem südlichen Oberallgäu.