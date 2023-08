"Für mich ist es unerklärlich": Landrätin kritisiert Bund wegen Asyl-Entscheidung

Der Landkreis belegt die Markthalle in Sonthofen als Notunterkunft. Indra Baier-Müller kritisiert, dass ein anderes Gebäude nicht genutzt werden kann.

08.08.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Der anhaltende Zuzug von Asylsuchenden und Geflüchteten hat erneut Folgen im Oberallgäu: Eine weitere Notunterkunft geht in Kürze in Betrieb, wie das Landratsamt mitteilt. Die von THW und Johannitern hergerichtete Markthalle in Sonthofen wird im Laufe der Woche mit Personen belegt, die dem Landkreis zugewiesen wurden. Nach wie vor sucht die Kreisverwaltung nach geeigneten Immobilien und Grundstücken. Landrätin Indra Baier-Müller übt weiter Kritik am Bund.

Zustrom an Geflüchteten nach Deutschland weiterhin hoch

Der Zustrom von Geflüchteten und Asylsuchenden nach Deutschland ist nach wie vor hoch. Annähernd wöchentlich weist der Freistaat auch dem Landkreis Oberallgäu Personen zur Unterbringung zu. Problematisch sei immer noch, dass nicht genügend geeignete und schnell verfügbare Unterbringungen zur Verfügung stehen. „Zwar konnten wir in den vergangenen Wochen neue Unterkünfte gewinnen und einige Bauvorhaben anstoßen, allerdings reicht dies in der aktuellen Situation nicht aus“, sagt Baier-Müller.

Neben der Notunterkunft in Immenstadt, in der ukrainische Kriegsgeflüchtete untergebracht sind, sei eine weitere temporäre Unterbringung für vorerst bis zu 50 Menschen in der Sonthofer Markthalle für Asylsuchende und Geflüchtete aus anderen Staaten zwingend notwendig. Diese richteten Ehrenamtliche vom THW Sonthofen und den Johannitern am vergangenen Wochenende ein. Noch im Laufe dieser Woche sollen dort Menschen untergebracht werden. Schon einmal diente die Markthalle in Sonthofen als Notunterkunft.

Appell an Kommunen, bei Suche nach Unterkünften zu helfen

Das Amt für Migration des Landkreises ist dabei bemüht, die Verweildauer so kurz wie möglich zu halten. Dies hänge aber in erster Linie davon ab, wann andere Immobilien für diesen Zweck fertiggestellt oder neu angemietet werden können. Was die Verteilung auf die Gemeinden betrifft, orientiert sich der Landkreis am sogenannten Zwei-Prozent-Ziel.

Das heißt, jede Gemeinde soll so viel Unterkunftskapazität zur Verfügung stellen, wie es zahlenmäßig zwei Prozent ihrer Einwohner entspricht. „Ich halte dies vor dem Hintergrund einer fairen und solidarischen Verteilung im Landkreis für nach wie vor geboten“, sagt Baier-Müller. Sie danke allen Bürgermeistern, die bereits die zwei Prozent erreichen, und appelliere an alle anderen Gemeinden, dem Landkreis zu helfen.

Oberallgäuer Landrätin Baier-Müller enttäuscht vom Bund

Enttäuscht zeigt sich die Kreischefin weiter vom Verhalten des Bundes: „In der Sonthofer Grüntenkaserne steht seit Monaten ein Gebäude leer, das bis zum Jahreswechsel als Impfzentrum gedient hat und bereits zuvor als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde.“

Für sie sei es „unerklärlich, weshalb solche Liegenschaften in der aktuellen Situation nicht für die Unterstützung der Kommunen zur Verfügung gestellt werden können“.

Alle Versuche, auch mithilfe der lokalen Abgeordneten, seien im Sande verlaufen. „Ich erwarte vom Bund, dass er sich mindestens so flexibel zeigt wie er es von uns Kommunen verlangt. Dazu gehört auch, dass eine Belegung einzelner Gebäude der Bundeswehr möglich gemacht wird.“

