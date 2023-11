Burgberger fühlen sich zu Recht überrumpelt

Erst kommen Container für Geflüchtete weg, dann soll ein Zelt für Geflüchtete am selben Standort entstehen. Das ist schwer nachzuvollziehen. Ein Kommentar.

15.11.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Zum einen gibt es den Appell zusammenzustehen in dieser Zeit der Unsicherheit mit vielen Krisen und Kriegen in der Welt. Und auf der anderen Seite gibt es im Kleinen das Gefühl der Ohnmacht, überrumpelt zu werden, wie in Burgberg.

Es ist nicht verständlich, dass eine Containerwohnanlage für Geflüchtete vom Landkreis nach acht Jahren abgebaut und dann an gleicher Stelle einige Wochen später ein Zelt für Geflüchtete aufgebaut wird. Die Gemeinde Burgberg hatte den Vertag mit dem Landkreis dreimal verlängert, aber nun darauf gepocht, dass diese Fläche nun endlich als Gewerbegebiet umgestaltet wird. Der Pachtvertrag zwischen Gemeinde und Landkreis für diese Fläche läuft am 31.12.2023 aus.

So lange, bis eine neue Containerunterkunft steht

Die Landrätin spricht ihrerseits von einem „Prozess“. Der Landkreis sei der Gemeinde entgegengekommen, habe die Container abbauen lassen. In den vergangenen Wochen sei allerdings der Druck auf den Landkreis gestiegen, wöchentlich kommen 40 Geflüchtete. Die brauchen eine Unterkunft. Und in Burgberg gibt es einen Platz, der erschlossen ist. Den nutzt der Landkreis nun weiter. Über den 31.12. hinaus. So lange, bis eine neue Containerunterkunft steht. So ist der Plan.

Die Fläche für eine neue Unterkunft hat die Gemeinde dem Landkreis bereits zur Verfügung gestellt. Das Areal im Außenbereich wird nun erschlossen. Das zieht sich hin, wohl bis April. Und man fragt sich, warum geht das nicht schneller?

Wenn die neue Containerunterkunft steht, kommt das Zelt weg, verspricht die Landrätin - und baut in der Zwischenzeit auf die Solidarität der Burgberger.

Die fühlen sich zunächst einmal zu Recht überrumpelt. Dennoch: In dieser schweren Zeit ist der Zusammenhalt vor Ort wichtiger denn je.