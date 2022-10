Landkreis Oberallgäu sucht weiter nach Unterkünften für Geflüchtete

Wenn nicht genügend Platz für Geflüchtete im Oberallgäu geschaffen wird, bleibt ein Notlager als letzte Lösung. Diese Projekte entstehen derzeit: Ein Überblick.

26.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine neue Unterkunft für Geflüchtete soll in Fischen entstehen. In Burgberg wird die Container-Lösung bis Ende 2023 verlängert. Anders läuft es derzeit in Waltenhofen: Dort hat sich der Gemeinderat gegen ein weiteres Projekt zur Beherbergung von Geflüchtete ausgesprochen (wir berichteten). Derzeit sucht der Landkreis Oberallgäu angesichts steigender Flüchtlingszahlen nach geeigneten Plätzen – und ist dabei auf die Kommunen angewiesen. Diese verweisen wiederum auf den Landkreis. Im äußersten Fall müssten Notunterkünfte eingerichtet werden.

