Flüchtlingsunterkunft "Gelbes Haus" in Blaichach ist weg - was kommt nun?

2015 fanden dort junge Geflüchtete eine Unterkunft. Jetzt soll in Blaichach etwas Neues entstehen, auch für Flüchtlinge. Der Eigentümer hat Ideen für später.

Von Von Petra Tibken und Silvia Reich-Recla

12.11.2023 | Stand: 06:24 Uhr

Das sogenannte „Gelbe Haus“ an der Immenstädter Straße in Blaichach ist Geschichte. Dort wo ab 2015 junge Geflüchtete, die eine Schule besuchten oder eine Ausbildung absolvierten, betreut wurden, klafft nun eine große Baulücke. Wie von Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß zu erfahren war, baut der Eigentümer des Grundstücks dort in nächster Zeit eine neue Unterkunft für Asylbewerber in Holzmodulbauweise.

