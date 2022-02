„Fluhensteiner Raubritter“ entführen Politiker

Handballer aus Immenstadt "kidnappen" den Bürgermeister von Sonthofen und auch den Landrat. Sie werden „eingekerkert“ und müssen sich freikaufen.

27.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Erneut findet heuer im Oberallgäu kein Fasching statt, so wie ihn die Fasnachtsfreunde kennen. Dass es die Anhänger des närrischen Treibens früher noch viel wilder trieben, hat unser Historiker Siegbert Eckel im Immenstädter Stadtarchiv entdeckt. Auch wenn das den Sonthofern nicht unbedingt gefallen wird.

Fasnachtsbräuche und Faschingsgaudi haben im Oberallgäu eine lange Tradition, die bis 1600 zurückreichen. Dabei wurde – wie zur närrischen Zeit üblich – wenig auf Verordnungen der Obrigkeit oder die Würde von Amtspersonen Rücksicht genommen. Mit besonders ausgefallenen Ideen und großer Kreativität machten immer wieder die Immenstädter Jugend auf sich aufmerksam – so wie in der Fasnacht am 1. März 1960. Das bekamen zwei hochrangige Kommunalpolitiker in Sonthofen zu spüren – sehr zum Spaß der Immenstädter, die noch Jahre danach darüber schmunzelten.

Fluhensteiner Raubritter fielen in Sonthofen ein

Einige Handballer aus Immenstadt hatten sich damals als „Fluhensteiner Raubritter“ verkleidet und waren in Sonthofen eingefallen. Dort luden sie den – auf den Umzug in der Kreisstadt wartenden – Sonthofer Bürgermeister Alois Waltenberger zu einer Rundfahrt durch Sonthofen ein. Dazu gesellte sich der damalige Landrat Johann Ditterich. Beide nahmen an, die farbenfrohen „Raubritter“ seien Bestandteil des Sonthofer Fasnachtsumzugs.

Dass dem nicht so war, erfuhren die hohen Herren erst, als die „Raubritter“ kräftig Gas gaben und Richtung Immenstadt losbrausten. Dort wartete auf dem Marienplatz bereits eine Menge von Narren, bei denen die gelungene „Entführung“ brausendes Gelächter auslöste. Hauptakteure der Entführer-Truppe waren neben einigen anderen Manfred Miller, Wolfram Kössel, Johann Helmreich, Eugen Thanner und „Coppi“ Helmut Mayer.

Ein Glas Wiedergutmachungs-Sekt

Lesen Sie auch

"Die Fasnacht wird wieder voll einschlagen" - Zunftmeister Kevin Rädler glaubt an seine Tradition Interview im Westallgäu

Ditterich und Waltenberger wurden im Immenstädter Rathaus „eingekerkert“ und wurden erst nach einem Glas Wiedergutmachungs-Sekt nach Sonthofen zurückgebracht. Zuvor mussten sie sich aber durch eine Rede freikaufen – anstelle des an diesem Tag erkrankten Bürgermeisters Karl Pfau. So schleppten die Raubritter das Sonthofer Stadtoberhaupt an ein Fenster des Immenstädter Rathauses, von wo aus Waltenberger zum „Volk“ sprechen musste.

„Bessert Euch!“, soll Waltenberger damals der begeisterten Menschenmenge auf dem Platz zugerufen haben. Auch der Landrat musste ran. Mit gespielter Fassungslosigkeit sagte er damals: „Ich bin zwar viel gewohnt, aber dass ihr euch einen Bürgermeister stehlt, wenn der eure krank ist, das ist schon ein starkes Stück.“ Der Umzug in Sonthofen musste damals leider ohne die traditionelle Ansprache des Stadtoberhaupts auskommen.

Närrische Tage gab es schon um 1600

Noch ein Blick in die Oberallgäuer Fasnachts-Chronik: So wurden schon um 1600 närrische Tage „zur tretz und kurtzweyl“ von Obrigkeit und Bevölkerung abgehalten. Mitte des 19. Jahrhunderts waren es dann die berühmten Fasnachtsumzüge, zu denen Menschen aus nah und fern nach Immenstadt kamen. Im Februar 1925 erachtete es das Landratsamt Sonthofen als besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Fasching Maskenumzüge und Maskentreiben auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten sind. Doch im Oberallgäu scheint sich niemand so richtig darum gekümmert zu haben. Später wurde diese staatliche Verordnung dann auch wieder aufgehoben.

Lesen Sie auch

Olympiasiegerin exklusiv: Katharina Hennig spricht über Betrugsvorwürfe und mentale Grenzen

Das verschwundene Dorf Oberried