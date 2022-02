Forsche Töne und Fitness bolzen: So schuftet der 1. FC Sonthofen für den Aufstieg

Offensiv in der Zielsetzung und mit breiter Brust startet der 1. FC Sonthofen die "Mission Aufstieg". Dafür setzt Coach Benjamin Müller auf Altbewährtes.

04.02.2022 | Stand: 19:03 Uhr

„Aufstieg“. Trocken und unmissverständlich. „Aufstieg, das muss unser Ziel sein“, sagt Benjamin Müller. Verschwunden scheinen die „Oben-Mitspielen“- und die „Im-ersten-Tabellendrittel-halten“-Floskeln, die der Trainer des 1. FC Sonthofen vom Sommer aus bis in den Herbst bemühte. „Wir sind Erster und es gibt keinen Grund, dass wir das nicht selbstbewusst verteidigen“, sagt der 39-jährige Coach.

Die Liga hatte den FCS schon vor Saisonbeginn als Titelfavoriten gesehen – inzwischen hat sich auch das Selbstverständnis bei den Kickern aus der Kreisstadt, sagen wir es so, angepasst. Sonthofen führt die Landesliga-Tabelle nach 21 Spielen mit 44 Punkten vor Nördlingen und Gilching (je 43) an. Und so startete Müller mit seinen Schützlingen in dieser Woche auch angriffslustig in die Vorbereitung auf den Rest der Rückrunde. Fünf Wochen bleiben dem 1. FC Sonthofen bis zum Pflichtspielauftakt am 5. März zuhause gegen Aystetten.

Hiobsbotschaft vor dem Auftakt: Hindelang verletzt

Allerdings gab es für die Team-Verantwortlichen schon vor dem Trainingsauftakt am 31. Januar die erste Hiobsbotschaft: Offensiv-Routinier Andreas Hindelang fällt mit einem abgesprengten Knorpelstück im Knie fürs Erste aus; der 34-Jährige und die Ärzte versuchen die Blessur durch Training der Muskulatur abzufangen, um eine OP zu vermeiden. „Wir brauchen ihn dringend für den Rest der Saison, aber wir müssen schauen, was möglich ist“, räumt Müller ein. Dazu fällt auch Nachwuchs-Torhüter Lukas Köck mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk vermutlich noch etwa drei Wochen aus.

Teammanager Kunze: „Anpassungen“ im Kader

Ungeachtet dieser Ausfälle hat der Herbstmeister der Landesliga nur wenig Veränderungen im Kader vorgenommen. „Wir haben die Kadergröße etwas angepasst, weil wir mit dem großen Team im Sommer auch dem ein oder anderen die Chance gegeben haben, sich zu bewähren“, sagt Teammanager Bernd Kunze. „Es ist in diesem Stadium der Saison sinnvoller, die Größe anzupassen. Trotzdem ist die Tür immer offen.“ Diese Anpassungen betreffen Nicolas Reggel, Ali Odaci, Umut Akan, Mario Klauser und Ante Coppola, die von nun an in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Dafür rücken aus der A-Jugend Timo Walser und Felix Schulla zu den Herren auf – aus der Jugend des FC Memmingen kommen mit Tim Lorenz (Abwehr) und Pirmin Wegele (Mittelfeld) zwei Talente, die ihre Ausbildung schon in Sonthofen genossen haben. Der junge Buron Auerhammer (ehemals FCS) aus Kempten verstärkt das Torhüter-Team. Daniil Sergeev (Wangen) und Mo Alhamday (Ingolstadt) haben den Club verlassen.

Müller: „Wichtig, Kopf freizubekommen“

Alle anderen Spieler des Herbstmeisters haben die Vorbereitung für die Mission „Aufstieg Bayernliga“ aufgenommen – viel später und viel kürzer als die Konkurrenz. „Wir haben bewusst eine vergleichsweise kurze Vorbereitung gewählt im Vergleich zu anderen Teams“, sagt Coach Müller. „Vor allem, um den Kopf freizubekommen nach den aus fußballerischer Sicht turbulenten vergangenen Jahren. Das sollte eine gesunde Pause für alle im Team, Spieler und Staff, sein.“ Zudem hatten sich die Spieler in den zwischenzeitlichen Coronapausen stets fitgehalten, weshalb eine grundlegende Aufbauarbeit nicht vonnöten sei.

Ziele im Training: Kraft, Dynamik und Spaß

Da die Vorbereitung bewusst knappgehalten ist, erwarte er „vollen Einsatz von meiner Mannschaft, dass jeder an die Grenze geht und dass jeder sich seinen Platz erkämpft“, sagte Müller in seiner Auftaktansprache an das Team. „Wir werden uns begleitend dem Thema Kraft widmen, vor allem aber der Verletzungsprävention“, sagt Müller. „In der heißen Phase der Vorbereitung wird es dann darum gehen, die Schwächen aus der Hinrunde zu bearbeiten und die Stärken zu festigen.“

Die Stimmung war gut beim Trainingsauftakt des 1. FC Sonthofen mit Trainer Benjamin Müller und Teammanager Bernd Kunze – zumindest bei den Verantwortlichen. Die Spieler um absolvierten am Montag einen Kräftigungszirkel, ehe es Mitte der Woche erstmals auf den Kunstrasen ging. Bild: Günter Jansen

Darunter fallen für den 39-Jährigen die Stabilität in der Defensive der besten Abwehr der Liga und die Torgefahr aus dem Spiel heraus in der zweiten Halbzeit. Ausbaufähig seien die offensiven Standards und die Zielstrebigkeit gegen vermeintlich schwächere Teams. Insgesamt sechs Tests, angefangen mit dem Auswärtsspiel am Samstag in Landsberg, stehen an. „Das Gute ist, dass wir nicht viel am System arbeiten müssen“, sagt Müller. „Wir werden hintenraus an der Dynamik arbeiten und den Spaß in der Mannschaft halten. Das brauchen wir, wenn wir ein paar Wochen auf dem Kunstrasen spielen müssen.“

„Alle brennen für ein Ziel“

Ob der 1. FC Sonthofen am 5. März planmäßig in den Spielbetrieb startet und ob die Saison, die erste seit drei Jahren, regulär beendet werden kann, soll den FCS nicht vom Weg abbringen. „Wir geben Vollgas und gehen davon aus, dass die Saison gewertet wird. Das ist die Message aus den Gesprächen und Tagungen mit dem Verband“, sagt Bernd Kunze. „Das bedeutet für uns, dass jedes Spiel das letzte sein kann. Und jedes kann am Ende auch über Titel und Aufstieg entscheiden.“

Und mit der Zielsetzung wird neuerdings ja bekanntlich auch nicht mehr hinterm Berg gehalten in der Kreisstadt. „Ich habe mit jedem Spieler besprochen, welche Ziele er sich setzt und welche Rolle ein Aufstieg für ihn spielt“, sagt Benjamin Müller. „Wenn wir gemeinsam für ein Ziel arbeiten, haben wir es leichter, es zu erreichen. Und alle haben mich spüren lassen, dass sie für den Aufstieg brennen. Ab jetzt haben wir es alles in der Hand.“