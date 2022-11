Wenn Bäume zu dick zum Fällen sind

Besonders dicke Bäume, sogenannte „Methusaleme“, dürfen in den bayerischen Staatsforsten nicht gefällt werden. Bis auf wenige Ausnahmen.

03.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Im bayerischen Staatswald bleiben besonders dicke Bäume generell stehen. Festgelegt ist diese Regelung im Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten. Detaillierter wird sie in den regionalisierten Naturschutzkonzepten der jeweiligen Forstbetriebe beschrieben, so auch im Naturschutzkonzept des Forstbetriebs Sonthofen. Dort werden Bäume als „Methusalem“ bezeichnet, wenn sie einen Brusthöhendurchmessser (BHD) – das ist der Durchmesser des Baums, gemessen in einer Höhe von 1,3 Metern – von über einem Meter bei Fichte, Tanne und Eiche erreichen. Diese Bäume werden in der Regel nicht genutzt und reichern die Strukturen im Wald bis oft weit nach ihrem Lebensende an. Ausnahmen gibt es bei Bäumen, die Verkehrswege oder Gebäude gefährden. (Lesen Sie auch: Wie geht es mit Ora Lounge und Club in Sonthofen weiter?)

Alttanne im Revier Oberstaufen-Lindau mit Durchmesser von 180 Zentimetern

Im Revier Oberstaufen-Lindau, das Förster Jörg Tarne betreut, gebe es einige solcher Methusaleme „In meinem Revier gibt es eine sehr starke Alttanne. Sie hat einen BHD von derzeit 180 Zentimetern“, sagt Tarne. Vor sieben Jahren sei der BHD bei etwa 167 Zentimetern gewesen. „So sehen wir, dass diese Tanne immer noch einen beträchtlichen Zuwachs hat.“ Er schätzt ihr Alter auf etwa 200 bis 300 Jahre. Um das genaue Alter zu erfahren, müsste der Baum entweder gefällt oder mit einem Zuwachsbohrer angebohrt werden. Dabei wird ein kleiner Bohrkern entnommen und anhand der Jahrringe das Alter ermittelt. Dazu sollte aber der Kern annähernd getroffen werden, was bei dicken Bäumen besonders schwer ist.

