Fotogipfel präsentiert in Oberstdorf Gewinner eines weltweiten Wettbewerbs

Gewinnerbilder eines weltweiten Wettbewerbs sind in der Wandelhalle des Oberstdorfer Kurparks zu sehen. Die Schau ist ein Ersatz für den abgesagten Fotogipfel.

17.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

„Die Welt ist schön“ – selbst in schwierigen Zeiten. Das will der Fotowettbewerb vermitteln, den die Firma Cewe heuer ausgeschrieben hat. Die Bilder der Gewinner sind nun in der Wandelhalle des Oberstdorfer Kurparks zu sehen. Die Ausstellung ist eine von jenen, die während des Oberstdorfer Fotogipfels geplant war, der heuer wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Statt des kompakten Festivals mit vielfältigen Ausstellungen, Workshops und Vorträgen gibt es heuer übers Jahr verteilt einzelne Fotoschauen in der Wandelhalle des Kurparks zu sehen, die zur Cewe-Galerie umfunktioniert wurde. Die Firma ist einer der Unterstützer des Fotogipfels.

Schönheit - das nicht immer Perfekte

Beim diesjährigen Foto-Wettbewerb „Our world is beautiful“ ging es den Juroren unter dem Vorsitz von Yann Arthus-Bertrand darum, nicht nur Ästhetik und Komposition eines Fotos zu beurteilen, sondern das Besondere darin zu finden. „Die Motive waren nicht immer perfekt – und das ist es, was für mich Schönheit in unserer Welt ausdrückt“, sagt Petra Horn von den SOS-Kinderdörfern.

60000 Euro für SOS-Kinderdörfer

Für den Foto-Wettbewerb gab es über 600 000 Einsendungen. Pro Upload spendet die Firma 10 Cent an die SOS Kinderdörfer weltweit –in diesem Jahr über 60 000 Euro.

Die Ausstellung kann bis 31. Januar 2022 kostenfrei besucht werden.

der Fotograf Christian Popkes aus Hamburg.

