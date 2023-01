Fotos von einem Wintersporttag an den Grüntenliften gesucht

Die Modernisierung in eine Grünten Bergwelt scheiterte. Es heißt, auch die Lifte werden nicht mehr laufen.

30.01.2023 | Stand: 11:03 Uhr

Das waren noch Zeiten, als Alpinskifahrer und Snowboarder die Pisten am Grünten stürmten. Lange Schlangen bildeten sich meist beim Berglift an der Mittelstation. Laute Schlagermusik dröhnte aus den Lautsprechern. Und wer Buckelpisten liebte, der fuhr auch noch den Gipfel-Schlepplift nach oben. Und beim Bergabwedeln war natürlich der Einkehrschwung dabei. Diese Zeiten sind vorbei. Die Grüntenlifte fahren nicht mehr. Manche schwelgen nun in Erinnerung an alte Zeiten. Vielleicht auch Sie? Lassen Sie uns teilhaben und senden uns ihre digitalisierten (gerne alten) Fotos vom Wintersport früherer Tage am Grünten an redaktion@allgaeuer-anzeigeblatt.net (bitte jpeg-Datei). Unser Foto entstand übrigens 2011.

