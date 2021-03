Früher ritten die Pfarrer sogar selber auf dem Palmesel

Später wurden bei den Umzügen Figuren mit einem reitenden Christus verwendet. Heute stehen sie in Museen und Kirchen

Der Palmesel gehört seit jeher zum Brauchtum bei der Palmprozession der römisch-katholischen Kirche am Palmsonntag im süddeutschen Sprachraum. Die Prozession mit grünen Zweigen erinnert an den festlichen Einzug Jesu in Jerusalem und ist seit dem 7. Jahrhundert belegt. Früher ritten die Dorfpfarrer bei der Palmprozession sogar selber auf einem Esel mit.

Doch weil sich die Tiere dabei oft recht störrisch zeigten, sind sie in der Folge durch hölzerne Esel ersetzt worden, auf denen dann eine Christusfigur saß. Solche Umritte wurden im Rahmen der Aufklärung zeitweise verboten. Dies führte zur Zerstörung vieler Palmesel, die oft hervorragende Künstler für ihre Pfarrei geschaffen hatten.

Trotzdem gibt es noch in einigen Gotteshäusern solche Figuren: Ein spätgotischer Palmesel aus der Zeit um 1470 befindet sich in der Kirche in Bad Oberdorf. Er wird der Multscherwerkstatt zugeschrieben. Einen Besuch wert ist auch der Palmesel in Petersthal.

Wie aus den Stadtrechnungen hervorgeht, hatten auch die Immenstädter Bürger schon sehr früh für die Beschaffung eines eigenen Palmesels gesorgt und eine Figur bei einem Bildhauer in Auftrag gegeben. War doch damals die Einwohnerschaft durchwegs katholischer Konfession und deshalb im Festreigen des Kirchenjahres eingebunden. Allerdings ist dieser Palmesel nicht mehr vorhanden.

Dagegen wird im Museum Hofmühle in Immenstadt ein Palmesel mit reitendem Christus verwahrt. Zwar ist weder der Schöpfer noch der erste Besitzer bekannt. Doch die Figur dürfte aus der Zeit um 1700 stammen. Sie wurde 1921 vom Heimatverein Immenstadt für 4000 Reichsmark von einem Privatmann aus Oberstaufen erworben und immer wieder bei den Prozessionen mitgetragen. Noch in den 1990er Jahren fand der Christus auf dem Esel bei Palmsonntagsumzügen Verwendung. Heute darf er aber aus konservatorischen Gründen das Museum nicht mehr verlassen.

Die Bezeichnung „Palmesel“ wurde später im übertragenen Sinne auch auf jene Menschen übertragen, die sich nicht gottesfürchtig und nicht nach den Gesetzmäßigkeiten des katholischen Kirchenjahres verhielten. Noch heute wird dasjenige Familienmitglied als „Palmesel“ bezeichnet, das als letztes am Palmsonntagmorgen aufsteht.