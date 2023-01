Frau versucht in Sonthofen mit gefälschtem Rezept Ketamin in einer Apotheke zu bekommen

Ketamin wollte eine Frau in Sonthofen aus einer Apotheke holen, doch ihr Rezept hatte sie gefälscht. Vor einer Woche versuchte sie das bereits in Bad Hindelang.

19.01.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Mit einem gefälschten Rezept hat eine Frau in Sonthofen versucht, in einer Apotheke eine größere Menge Ketamin zu bekommen. Laut Polizei ist das Medikament normalerweise ein Narkosemittel in der Tiermedizin. Bei Missbrauch kann das Mittel aber auch als Halluzinogen verwendet werden - unter großen Gesundheitsgefahren. Die Apothekerin gab der 41-Jährigen das Mittel nicht heraus und rief die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass die Frau bereits vor einer Woche mit der gleichen Masche versucht hatte, in einer Apotheke in Bad Hindelang an Ketamin zu kommen. Auch hier verweigerte die Apotheke die Abgabe und erstattete Anzeige.

