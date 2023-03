Frauen-Porträts aus Immenstadt sollen Mut machen

Neue Broschüre von der Frauenliste Immenstadt herausgegeben: Darin werden sechs Frauen und ihr Wirken vorgestellt.

07.03.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Sechs Porträts von Immenstädter Frauen, ihre Persönlichkeiten und ihr Wirken hat die Frauenliste Immenstadt zum Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März, in einer neuen Broschüre vorgelegt. In den „Immenstädter Frauengeschichten“ werden Christine Ritter, Hanni Frey, Lisbeth Spießl, Christl Hartmannsberger, Brigitte Bischoff und Waltraud Funk porträtiert.

Laut einer Mitteilung der Frauenliste war Inspiration für das Büchlein die Broschüre von Renate Dubon aus dem Jahr 1995, die zur Ausstellung „Familie und Frauen in Immenstadt“ entstand. In den Immenstädter Frauengeschichten geht es nun um Frauen aus der Gegenwart. Ihren Einsatz möchte die Frauenliste mit dieser Broschüre würdigen und sichtbar machen.

Engagement lohnt sich

„Sie brachten und bringen sich in das gesellschaftliche Leben vor Ort ein – ob sozial, politisch, künstlerisch oder als Unternehmerin und Landwirtin, jede auf ihre eigene Weise“, heißt es in der Mitteilung. Diese Immenstädterinnen seien wichtige Vorbilder. die zeigen, dass sich Interesse und Engagement lohnen. „Sie machen Mut, zeigen Lebenswege auf und ermuntern aktiv zu sein.“

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich in der Töpferei Hörmannhaus und bei Bücher Bäck in Immenstadt oder kann angefordert werden unter: info@frauenliste-immenstadt.de

