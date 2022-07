Freie (Bus-)Fahrt für Gäste in Oberstdorf

Startschuss für neues Projekt, das den Verkehr in den Tälern reduzieren soll. Auch für Einheimische gibt es ein Angebot.

03.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Oberstdorf Oberstdorfer Übernachtungsgäste können mit der Allgäu Walser Premium Card ab 1. Juli im Gemeindegebiet kostenlos mit dem Bus fahren. Jetzt erfolgte mit einem Festakt am Busbahnhof der Startschuss für das Projekt, das den Verkehr in dem beliebten Urlaubsort entlasten soll.

„Für den Tourismus in Oberstdorf ist dieses neue Angebot ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Urlaubsdestination“ erklärt Tourismusdirektor Frank Jost. „Das Angebot wird dazu beitragen, die Verkehrsbelastung und damit die Lärm- und Abgasemissionen in Oberstdorf und in den Tälern und Ortsteilen spürbar zu reduzieren.“ Davon würden Bürger und Urlaubsgäste gleichermaßen profitieren.

Die wichtigsten Buslinien enthalten

Ab dem 1. Juli sind für alle Übernachtungsgäste, die eine Allgäu Walser Premium Card besitzen, die wichtigsten Buslinien in Oberstdorf enthalten. Dazu zählen die Linie 7 „Oberstdorf-Fellhornbahn-Birgsau“, die Linie 44 „Oberstdorf-Breitachklamm-Tiefenbach“, die Linie 45 „Oberstdorf-Rubi-Reichenbach-Schöllang“ sowie auf Linie 1 die Fahrt von Oberstdorf bis zur Walserschanz. Zusätzlich wird ein Abendbus für Schöllang und Tiefenbach angeboten.

Für die Oberstdorfer gibt es die Bürgerkarte. Damit fahren Einheimische nicht nur im Ort und im Kleinwalsertal kostenlos Bus, sie können im Sommer auch ohne zu bezahlen Bergbahn fahren oder ins Freibad gehen.

