Freiwillige aus Bad Hindelang sollen "Symptomtagebuch" führen

Daten aus Bad Hindelang werden für eine digitale Plattform gesammelt, die an der Uni Augsburg entwickelt wird. Es geht um Luftschadstoffe und Allergien.

03.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vorbeugen, das ist die Prämisse der Umweltmedizin, sagte Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann in Bad Hindelang. Dort unterzeichnete sie einen Kooperationsvertrag mit Bad Hindelang. Der für Allergiker geprüfte Kurort wird Reallabor des Lehrstuhls für Umweltmedizin der Uni Augsburg. Das bedeutet: Die Forschung an der Uni wird verknüpft mit Praxisdaten, die in Bad Hindelang gewonnen werden. Dabei geht es um eine Umwelt-App, die Allergikern bei der Prävention und im Umgang mit der Allergie helfen soll. Hintergrund ist eine stetige Zunahme von Umwelterkrankungen und Allergien, die in den vergangenen Jahren beobachtet wurden.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.