Jugendliche fühlen sich in Sonthofen "nirgendwo willkommen" - Das sind ihre Forderungen

01.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zu wenig Nachtlokale und Events, aber vor allem kein Ort in Sonthofen, wo sie hingehen können: Das kritisierten junge Menschen bei einem Treffen mit Bürgermeister Christian Wilhelm, zu dem die örtliche FDP eingeladen hatte.

„Man ist nirgendwo willkommen“, sagte Louis Baldermann (21) und beschrieb damit ein Gefühl, das an diesem Abend noch mehrere Teilnehmer zum Ausdruck brachten. Deshalb hat Baldermann gemeinsam mit Domenic Kaufmann ein Konzept entwickelt, mit dem die Stadt für die Altersgruppe attraktiver werden soll. Eventmanager Alexander Greiner (20) beschwerte sich über die erhöhten Platzmieten für das Sommer Open Air. (Lesen Sie auch: Was beim „Sommer Open Air“ in Sonthofen geplant ist)

Kulturzentrum im Biberhof im Süden Sonthofens

„Wir möchten den Generationen nach uns einen Ort bieten, den wir nirgends hatten“, sagte Baldermann. Er will mit Kaufmann ein Kulturzentrum im Biberhof im Süden der Stadt errichten. Es soll Workshops zu Graffiti, Gärtnern, Töpfern, Kunst und weitere Aktivitäten geben. Abends könnten im Biberhof Veranstaltungen stattfinden wie zum Beispiel Konzerte, Open Air Kino oder Stand Up Comedy. Auch eine vegane Gastronomie oder ein Café schweben Baldermann und Kaufmann vor. Zu den Ideen seien sie bereits in Kontakt mit Akteuren aus den verschiedenen Bereichen. In den nächsten drei bis vier Wochen soll das Konzept inklusive Kostenaufstellung ausgearbeitet sein und dann dem Stadtrat vorgestellt werden.

„Wir wollen den Biberhof so facettenreich nutzen wie möglich“, sagte Baldermann. Wilhelm wies darauf hin, dass das Naturerlebniszentrum Allgäu dort bereits naturpädagogische Aktivitäten anbiete. Diese wiederum seien an eine Förderung geknüpft. „Aber das kann man vielleicht in Einklang bringen“, sagte Wilhelm.

Jugendliche kritisieren: Zu wenig Angebote für Sonthofer Nachtleben

Immer wieder Thema bei der Veranstaltung war das Sonthofer Nachtleben. Der Tenor: Es gibt zu wenig Angebote. Andererseits beschwerten sich Anwohner über Lärm. Das stellt Betreiber regelmäßig vor Probleme, so auch Daniel Masaku vom Barfly. „Laut Nachbar, Polizei und Stadtrat bin ich verantwortlich für den Lärm, bis der Betrunkene im Bett liegt“, sagte Masaku in nicht ganz ernstem Ton. Einige Jugendliche berichteten von Fällen, bei denen scheinbar grundlos die Polizei hinzugerufen wurde. Es gebe keinen Ort, wo sie sich aufhalten dürften.

„Das Jugendhaus ist einfach nicht attraktiv“, sagte Baldermann. Der FDP-Kreisvorsitzende Michael Käser forderte eine Alternative für den Sonthofer See. Dort sorgten Treffen junger Menschen für Ärger bei den Anwohnern. „Jugendliche sind wie Wasser. Sie suchen sich ihren Weg“, sagte Käser. Eine Teilnehmerin forderte, es müsse auch Angebote für 13- bis 17-Jährige geben.

Kritik an Veranstaltungen: Platzmiete um 500 Prozent gestiegen

Kritik übte Alexander Greiner, der das diesjährige Sommer Open Air in Sonthofen veranstaltet. Für die Platzmiete des Marktangers sei die Miete heuer um 500 Prozent gestiegen im Vergleich zu 2019. Tatsächlich hat die Stadt seitdem die Platzmiete pro Quadratmeter und Tag von zehn auf fünfzig Cent erhöht. Dies ist nach Angaben von Wilhelm schon länger im Gespräch gewesen. Die Stadt habe die Preise an andere Nachbargemeinden angleichen wollen.

Allerdings sind die Preiserhöhungen laut Wilhelm bewusst so umgesetzt worden, dass sie das Sommer Open Air 2019 noch nicht betroffen hätten. Das sei der „Bonus“ gewesen, den die Stadt den Veranstaltern gegeben habe. Dieses Jahr wurde schließlich die Miete für einen der beiden Veranstaltungstage erlassen. Greiner habe den Dialog mit dem Bürgermeister gesucht, aber „da wird man abgewimmelt“. Wilhelm wiederum sagte, von dem Gesprächsbedarf nichts gewusst zu haben. „Meine Tür steht natürlich offen.“

