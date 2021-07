Freizeitbad Aquaria in Oberstaufen öffnet wieder

Die Becken des Freizeitbads Aquaria in Oberstaufen waren überschwemmt worden. Jetzt sind die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und das Bad öffnet wieder.

21.07.2021 | Stand: 17:52 Uhr

Nachdem die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, öffnet das Freizeitbad Aquaria in Oberstaufen wieder am Freitag ab 9 Uhr. „Die Spuren der Überschwemmung sind beseitigt“, berichtet Geschäftsführerin Heidi Köberle. Das Bad musste am vergangenen Donnerstag geschlossen werden, nachdem ein Bach in der Nähe über die Ufer getreten war und die Becken mit Schlamm verunreinigt wurden.

