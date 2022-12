Frischzellenkur in der Führung: So stellt sich der FC Oberstdorf neu auf

Der FC Oberstdorf verjüngt seinen Vorstand. Nach dem Jubiläumsjahr zum 100. tritt ein Urgestein zurück. Sportlich läuft es für das Bezirksliga-Team rund.

02.12.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Sportlich läuft es rund, das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen wurde groß gefeiert und im Vorstand gab es eine personelle Verjüngung. Der FC Oberstdorf blickt zuversichtlich voraus, davon konnte sich die Mitgliederversammlung des FCO im Vereinsheim am Oybele-Stadion überzeugen. Mit dabei waren auch EC-Oberstdorf-Präsident Harald Löffler, der Vorsitzende der JFG Illerursprung, Detlef Walter, und der Vorstand der „Oybele-Darters“.

Bezirksliga-Team des FC Oberstdorf stabilisiert sich

Der Vorsitzende des Fußballclubs, Hansjörg Donderer, blickte vor der Versammlung auf ein „überaus erfolgreiches Geschäftsjahr für den FCO“ zurück – sowohl sportlich als auch bei der weiteren Entwicklung des Vereins im 100-jährigen Jubiläumsjahr. Die erste Mannschaft erreichte bekanntlich nach 47 Jahren in der abgelaufenen Saison 2021/22 in ihrer ersten Spielzeit in der Bezirksliga Schwaben Süd den siebten Platz mit 39 Punkten. Aktuell liegt das Team von Spielertrainer Andreas Maier in der Winterpause auf Rang sechs. In der laufenden Saison starteten Maiers Schützlinge – auch aufgrund etlicher Verletzungsausfälle schwer in die Spielzeit. Nach einem starken Zwischensprint mit nur einer Niederlage in den vergangenen sechs Spielen stabilisierte sich der FCO allerdings wieder und setzte sich nunmehr sogar um zehn Punkte von der Abstiegszone ab.

Und entsprechend der guten Entwicklung bei den Herren gab es auch aus anderen Bereichen Gutes zu berichten: Die Finanzen sind stabil, die Baumaßnahmen der neuen Umkleideräume, der WC-Anlagen sowie des Kiosks und der Lagerräume sind erfolgreich abgeschlossen und die Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Sommer sind mit umfangreichem Programm und finanziellem Erfolg durchgeführt worden.

Hansjörg Donderer dankte nicht nur in diesem Zusammenhang allen beteiligten Unterstützern und dem gesamten Trainer- und Betreuerteam, vor allem auch dem der JFG Ilerursprung und allen aktiven Sportlern. Der Präsident würdigte auch das Engagement der etlichen ehrenamtlichen Helfer im Tagesbetrieb und bei den Baumaßnahmen.

Michael Kollenda tritt zurück - junge Nachfolger übernehmen

Im Vorstand wurde im Rahmen der Neuwahlen diesmal ein weiterer Generationswechsel vollzogen. Herren-Spieler Dominic Hornberger (31) folgt als stellvertretender Vorsitzender dem aus Altersgründen ausgeschiedenen langjährigen Vorstandsmitglied und Spielleiter Michael Kollenda. Als neuer Kassierer verstärkt nun der zweite aktive FCO-Spieler, Markus Stölzle (28), das Vorstandsteam. Die aktiven Spieler Steve Schumann (31) und Marco Bonauer (27) wurden als neue Beisitzer einstimmig gewählt.

Neben dem neuen „Vize“ Dominic Hornberger verstärkt ein junges Trio aus aktiven Spielern um (von links) Steve Schumann, Markus Stölzle und Marco Bonauer den Vorstand des FC Oberstdorf. Bild: Dominik Berchtold

Darüber hinaus bleiben Donderer als Präsident, Andreas Bickel als Jugendleiter und Stefan Helm als Schriftführer und Hauptverantwortlicher für Sponsoring und Werbepartner dem FCO-Vorstand weiter verpflichtet. Neben Kollenda schieden Petra Linckh, Thomas Weyermann, Mehmet Sentürk, Helmut Spengler und Wilhelm Blattner aus dem Oberstdorfer Vorstand aus. Im Dezember sollen sie im Rahmen eines „Abschiedsessens“ noch gesondert geehrt werden. Der Vorstand setzt sich somit aus sieben Mitgliedern zusammen: Hansjörg Donderer (Vorsitzender) Dominic Hornberger (stellvertretender Vorsitzender), Stefan Helm (Schriftführer), Markus Stölzle (Schatzmeister), Andreas Bickel (Jugendleiter), Steve Schumann (Beisitzer) und Marco Bonauer (Beisitzer).

Zum Abschluss der Versammlung wurden die Jubiläumsmitglieder geehrt. Neben zwei Mitgliedern mit 25-jähriger Zugehörigkeit (Hans-Peter Jokschat und Christoph Kappeler) standen mit Albert Titscher, Norbert Hammel und Franz Braxmair drei Jubilare im Vordergrund, die bereits auf eine 50-jährige Vereinsmitgliedschaft zurückblicken können. Höhepunkt der Ehrungssession waren die Ehrungen von Martin Kleiner, Hansjörg Donderer, Hans-Jörg Speiser und Georg Späth, die bereits 60 Jahre Mitglied des FCO sind, sowie die Ehrung von Hansjörg Leitner, der für seine 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde.