Frühling im Bergwald: Im Oberallgäu erwacht die Natur

Krokusse und Märzenbecher profitieren von naturnahen Wäldern, sagen Oberallgäuer Förster.

10.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

In den Oberallgäuer Wäldern erwacht die Natur. Derzeit zeigen sich nach der Schneeschmelze die ersten Frühlingsboten, teilen die Bayerischen Staatsforsten in Sonthofen mit. Sie verweisen auf die Frühlingsknotenblumen, im Volksmund Märzenbecher genannt, die im Bergwald blühen. Auf vielen Alpflächen stünden außerdem Krokusse in der Blüte. Neben Huflattich, Seidelbast, Frühlingsenzian und Schlüsselblumen sind diese beiden Arten nach Angaben der Behörde inzwischen relativ selten geworden und stehen als gefährdete Arten auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten. Während Märzenbecher bei passendem Standort in ganz Bayern vorkommen, seien Krokusse nur am Alpenrand zu finden.

Frühlingsboten profitieren von der extensiven Alpbewirtschaftungsweise

Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting verweist darauf, dass die beiden Frühlingsboten im Oberallgäu ganz verbreitet sind. „Sicherlich profitieren sie sehr von unseren naturnahen Wäldern und unserer extensiven Alpbewirtschaftungsweise“, sagt Oetting.

Beide Arten blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, erklären die Förster. Bei passender Bewirtschaftung der Flächen würden beide Arten oft massenhaft vorkommen. Dabei bevorzugten die Märzenbecher feuchte Böden. Krokusse lieben im Frühjahr feuchte Böden, die im Herbst möglichst trocken sind, erklären die Staatsforsten. Auf keinen Fall mögen sie Staunässe, aber auch nicht zu leichte Böden.

Krokusse erscheinen im Oberallgäu zuerst mit Blüten

Krokusse sind die ersten Pflanzen, die mit ihren Blättern und Blüten erscheinen. Und die Insekten, vor allem die Bienen, stürzen sich nach Angaben der Förster geradezu auf die Blüten, weil andere Blüten noch Mangelware sind. „Als Frühlingsgeophyten nutzen sie die konkurrenzlose Zeit nach Schneeabgang. Nach der Blüte ziehen sich die Pflanzen wieder in die Knollen in der Erde zurück, um erst im nächsten Frühjahr wieder zu erscheinen“, weiß Förster Jörg Tarne, der den Staatswald rund um den Prodel pflegt. Der Prodel ist bekannt für seine Krokusalpflächen.

