Frust beim Fahrrad-Kauf: Wer ein E-Bike oder Rennrad möchte, muss sich beeilen

Händler in der Region berichten von großer Nachfrage , aber auch von Lieferengpässen. Selbst Ersatzteile sind nur schwer zu beschaffen. Was Käufer beachten sollten

16.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Wir bekommen sehr viele Fahrräder für dieses Jahr schon nicht mehr. Die sind beim Hersteller oftmals ausverkauft. Die Situation ist katastrophal. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, erklärt Peter Riescher, der in Sonthofen ein Fahrradgeschäft betreibt und E-Bikes verkauft. Auch Ersatzteile seien nicht mehr so einfach zu bekommen. Bremsen, Ketten, Sättel, Reifen – „Artikel, die man normalerweise in drei bis vier Tagen hat, wenn man sie nachbestellt, sind jetzt auf einmal nicht mehr verfügbar und können erst wieder in drei, vier Monaten geliefert werden“, sagt Riescher. Noch sei er aber mit Ersatzteilen gut eingedeckt.