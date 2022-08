Führungswechsel im Ostrachtal: Hindelanger Kicker stellen sich neu auf

Matthias Miesbeck übergibt das Zepter nach sechs Jahren als Abteilungsleiter des TV Hindelang an Tobias Keuschnig. Zwei Urgesteine des Clubs werden geehrt.

24.08.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Ritterschlag für zwei Urgesteine, Führungswechsel für die Abteilung. Die Fußballer des TV Hindelang haben auf ihrer 73. Generalversammlung die Weichen gestellt. Im neu gestalteten Vereinsheim lieferte Abteilungsleiter Matthias Miesbeck einen Rückblick auf das zurückliegende Sportjahr und auf den seit Frühjahr aufgenommen sportlichen „Normalbetrieb“ nach den coronabedingten Unterbrechungen.

TV Hindelang: Finanzielle Probleme in der Pandemie

Kassier André Merz schilderte die Probleme während der Pandemie durch den Ausfall des Spielbetriebes und einiger Traditionsveranstaltungen. Dadurch seien zwar weniger Einnahmen erzielt worden als in „normalen Jahren“, jedoch waren die Ausgaben 2021 auch geringer. Jugendleiter Wolfgang Nusch und die TVH-Trainer aller Jugendteams blickten auf die sportlichen Leistungen ihrer Jahrgänge und auf durchweg zufriedenstellende Resultate – und vor allem auf die Freude und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen am Trainings- und Spielbetrieb.

Bei den Herren ließ Spielleiter und Torwart Michael Witty den sportlichen Saisonverlauf Revue passieren. Fazit der Saison unter Trainer Mathias Rekeny ist nach einem guten Auftakt und einem sportlichen „Nachlassen“ der neunte Rang mit 32 Punkten und einem Torverhältnis von 45:52. Dennoch sei die Stimmung in der Mannschaft stets gut gewesen, was die Saisonabschlussreise nach Bratislava bewies. In der Slowakei wurde auch der Abschied der beiden scheidenden Urgesteine Sebastian Gschwend und Ruben Vogler gefeiert.

Miesbeck stellt sich nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl

Bereits vor den Neu- bzw. Wiederwahlen hatte Matthias Miesbeck der Versammlung mitgeteilt, dass er nach einer Amtszeit von sechs Jahren nicht mehr zur Wahl des Abteilungsleiters zur Verfügung stehe – er schlug sogleich den ehemaligen Spieler und Ausschussmitglied Tobias Keuschnig als Kandidaten vor. Dieser nahm den Wahlvorschlag an und wurde einstimmig von den wahlberechtigten Anwesenden zum neuen Abteilungsleiter des TVH gewählt. Bei den weiteren turnusmäßigen Wahlen wurden im Amt erneut bestätigt: Schriftführer Florian Seitz und Spielleiter Michael Witty.

Zum feierlichen Versammlungsabschluss wurden zwei langjährige Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern des TV Hindelang ernannt. Fritz Blanz und Michael Vogler wurden von der Abteilungsleitung für ihre treuen Dienste im Trainerbereich, als Mitwirkende im Ausschuss sowie in vielen weiteren Funktionen auf und neben dem Sportplatz geehrt. (fse)

