Bürger in Uniform: Fünf Jahre Sicherheitswacht in Immenstadt

Die Sicherheitswacht in Immenstadt gibt es nun seit fünf Jahren - sie sucht neue Mitarbeiter. Die Polizei will zudem mit Bürgern ins Gespräch kommen.

07.11.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Ausgerüstet mit Funkgerät, Pfefferspray und einer blauen Uniform streift nun seit fünf Jahren die Sicherheitswacht (SiWa) durch Immenstadt und seine Ortsteile. Was am Anfang ungewohnt war, ist zwischenzeitlich für viele Bürgerinnen und Bürger ein gewohntes Bild, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei: eine SiWa Streife morgens an der Königsegg Grundschule oder auch samstags auf dem Wochenmarkt. Gerade für die Jüngsten, aber auch viele ältere Menschen sei die SiWa ein wichtiger Baustein für das Sicherheitsempfinden. Aber auch die Polizei profitiere von den Streifen, da sie aufgrund des stetig ansteigenden Arbeitsaufkommens bei wichtigen präventiven Aufgaben entlastet werde. (Lesen Sie auch: Die Sicherheitswacht kommt im Oberallgäu nun auch aufs Dorf)

"Pöbelnde Betrunkene und kraftstrotzende Jugendgruppen" zurechtgewiesen

Die neun ehrenamtlichen SiWa Angehörigen, drei Frauen und sechs Männer, scheuten sich aber auch nicht „pöbelnde Betrunkene oder kraftstrotzende Jugendgruppen“ an den städtischen Plätzen und Parkanlagen oder am Bahnhof zu Recht zu weisen. Immer wieder fielen ihnen auch Schmierereien, Fundfahrräder und sonstige Sachbeschädigungen auf, welche dann von der Immenstädter Polizei weiterbearbeitet werden.

Mit den Bürgern auf dem Wochenmarkt ins Gespräch kommen

Um die Arbeit der Sicherheitswacht an den Bedürfnissen der Bürger auszurichten, möchte die Polizei am Samstag, 11. November, auf dem Wochenmarkt in Immenstadt bei einem Kaffee mit diesen ins Gespräch kommen. Auch hoffen die Beamten so die eine oder den anderen für die SiWa Arbeit begeistern zu können und Nachwuchs zu gewinnen.

