Fünf oder 50 Euro für die Heiligen Drei Könige im Oberallgäu

03.01.2023 | Stand: 19:24 Uhr

Die vier Kinder sind zufrieden. „Jetzt raucht es gerade wieder gut“, sagt eines der Mädchen und schwenkt den Weihrauchkessel beherzt durch die Luft. Mit Umhängen, großen goldenen Kronen oder Turban laufen sie durch Oberstaufen. Sie sind vier von 71 Kindern der Pfarreiengemeinschaft, die als Sternsinger die Häuser segnen und Spenden sammeln für rund 1300 Kinderhilfsprojekte weltweit.

Emily, Annika, Leni und Roman nehmen sich an diesem Tag die Straßen am Fuße des Staufen vor. Emilys Mutter Leonie Hollfelder begleitet sie und hält den Plan in der Hand, der Oberstaufen in verschiedenfarbige Gebiete einteilt. Rosa gehört ihnen. Zielstrebig gehen die Kinder zu einem älteren weiß getünchten Gebäude ohne viel Schnickschnack. „Das schaut ziemlich verlassen aus“, sagt die Mutter. Die Kinder klingeln, doch nichts tut sich. An der dunklen Holztür steht noch der Sternsinger-Wunsch aus dem Jahr 2020. Annika wischt die beiden letzten Ziffern weg und schreibt mit Kreide „23“ drauf. Wortkarg gehen die Sternsinger zum nächsten Haus. Kaum haben sie geklingelt, öffnet sich dort die Tür. Jenny Fässler-Obermeyer strahlt die Kinder an und diese beginnen zu singen: „Seht ihr unsern Stern dort stehen“ zur Melodie des Weihnachtslieds „Gloria in excelsis Deo“. Dafür gibt es eine Spende in die große weiße Sammeldose.

Am Tag zuvor waren die Kinder schon im Gebiet zwischen Marienplatz und Bahnlinie unterwegs. 741 Euro haben sie dort für die Sternsingeraktion eingenommen – und dabei einiges erlebt, berichtet Mutter Leonie Hollfelder. Ein Geschäftsmann habe vor ihnen ein Bündel Hundert-Euro-Scheine aus der Hosentasche gezogen, schildert Leni. „Gegeben hat er uns aber nur fünf Euro“, verrät die Elfjährige. Soviel habe auch eine alleinerziehende Mutter gespendet, die mit ihren zwei kleinen Kindern in einer Sozialwohnung lebt, hebt Hollfelder hervor. Einzelne würden sogar einen 50 Euro-Schein in die Spendenbox stecken. Viele würden den Kindern auch Süßigkeiten schenken.

Besonders freut die Gruppe, dass nun auch ein Döner–Laden in Oberstaufen ihren Segensspruch trägt, obwohl der Besitzer gar kein Christ ist. Er habe sich den Brauch erklären lassen, eine Spende in die Sammeldose gesteckt und die Kinder dann bereitwillig das traditionelle „20 C+M+B 23“ an dem Gebäude anbringen lassen, schildert Hollfelder.

Sternträgerin Annika weiß, dass es in diesem Jahr besonders darum geht, Kinder in Indonesien zu unterstützen. Sie war schon vor drei Jahren als Sternsingerin unterwegs. Dann war drei Jahre lang Pause wegen Corona. „Die Menschen freuen sich in diesem Jahr noch mehr, weil es endlich wieder stattfindet“, stellt die 13-Jährige fest. „Die Leute haben darauf gewartet“, sagt der katholische Dekan und Oberstaufener Pfarrer Karl-Bert Matthias. Im Vorfeld hätten mehr als 20 Leute im Pfarrbüro angerufen und sich erkundigt, ob es wieder eine Sternsingeraktion gibt. Der Pfarrer ist dankbar, dass nach der Corona-Zwangspause so viele Kinder in der Pfarreiengemeinschaft vor dem Dreikönigstag von Haus zu Haus ziehen. Auch in allen anderen Pfarreien des Dekanats seien Sternsinger unterwegs, berichtet Matthias. Es gebe aber nicht überall genügend Gruppen, um alle Häuser zu besuchen.

Emily, Annika, Leni und Roman klingeln in Oberstaufen an der Tür von Familie Mayer. Ihr sechs Monate alter Sohn macht keinen Mucks, während die Sternsinger ihnen ein Gedicht aufsagen. Auch einige Meter weiter haben sie Glück. Drei ältere Damen lächeln erfreut, als die Kinder für sie singen und das Haus segnen.

