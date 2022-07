Für 3,4 Millionen Euro: B19-Sanierung bei Fischen abgeschlossen

Die Bundesstraße 19 wird in Fischen am Freitag, 22. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben. Welche Arbeiten dort nötig waren.

22.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die B19 in Fischen wird am Freitag, 22. Juli, um 14 Uhr wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Die Erneuerungsarbeiten an der Bundesstraße sind weitgehend abgeschlossen, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Die großräumige Umleitung über Rubi und Reichenbach wird somit aufgehoben.

Auf der insgesamt 3,5 Kilometer langen Baustrecke ist auf einer Fläche von 28.000 Quadratmeter der gesamte asphaltierte Oberbau erneuert worden. Es wurden rund 18.200 Tonnen Asphalt eingebaut. Die Kosten für das Projekt liegen bei 3,4 Millionen Euro. (Lesen Sie auch: Marode B19-Brücke bei Sonthofen wird neu gebaut)

Lärmmindernder Deckschichtbelag auf der B19 bei Fischen eingebaut

Als letzte Asphaltschicht wurde ein lärmmindernder Deckschichtbelag eingebaut, um die Lärmbeeinträchtigung für Anlieger zu reduzieren. Zusätzlich wurden die Bankette und die Schutzplanken neu hergestellt und Einmündungsbereiche sowie Teilflächen des Geh- und Radweges südlich Langenwang neu asphaltiert. Des Weiteren wurden sämtliche Pflastereinfassungen instandgesetzt und Entwässerungseinrichtungen neu hergestellt.

Coronabedingt konnten die Markierungsarbeiten noch nicht fertiggestellt werden. Die restlichen Markierungsarbeiten sollen laut Bauamt in der kommenden Woche unter Verkehr erfolgen. Im Nachgang der Hauptarbeiten wird in Langenwang noch die in die Jahre gekommene Ampelanlage erneuert, damit Fußgänger die B 19 sicher queren können.

