Für die Bergwacht: Britische Militärband bietet in Bad Hindelang brillante Blasmusik

The Band of the Royal Marines entfacht bei einem Benefizkonzert zugunsten der Bergwacht Beifallsstürme in Bad Hindelang. Die Briten lassen das Publikum staunen.

12.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann König Charles stolz sein. Weist sich „The Band of the Royal Marines“ beim Benefizkonzert in Bad Hindelang als exquisiter Botschafter seines Königreichs aus, versetzt Blasmusikfreunde in Verwunderung, in stürmische Begeisterung.

Sowohl ein Streich-, als auch ein Blasinstrument müssen Aspiranten auf eine Orchesterstelle „überdurchschnittlich gut“ beherrschen, bevor sie an der marine-eigenen Musikschule ausgebildet werden. Dann ruft die weite Welt: Auftritte im Dienst der Seestreitkräfte zwischen Tanztee und Parade, (stil-)sicher in jeder Hinsicht. Aber auch zum militärischen Einsatz, den aktuell sieben Ensemblemitglieder im Nahen Osten leisten.

Fitness im Ostrachtal aufgefrischt

Ihre körperliche Fitness für derlei flexible Aufgaben hat die im schottischen Rosyth stationierte Formation dieser Tage rund um Bad Hindelang aufgefrischt: Kajak, Klettern, Mountain-Biking. Zum Dank an die genossene Gastfreundschaft gibt es das Benefiz-Gala-Konzert im Kurhaus.

Der Hörer in Bad Hindelang wundert sich

Klassisch königlich, very britisch die Ouvertüre: „Dieu et mon Droit“ (Gott und mein Recht), seit dem 15. Jahrhundert Wahlspruch der britischen Monarchen, Inschrift ihres Wappens. Gut zum Einhören in ganz besondere Klangbilder, die bereits Orchesteraufbau und Besetzung signalisieren: Eine Flöte, drei Hörner, vier Klarinetten von links in der ersten Reihe, die Konzertmeisterin rechts außen. Dazu weiteres Blech. Üppig bestücktes Drumset, Perkussionist, E-Bass stellen im Verbund mit zwei tiefen Tuben eine powergeladene, fein strukturierte, durchhörbare Basslinie auf, die bei Bedarf animierenden Groove über die Rampe pusht. Allzeit in bester Balance mit den Bläsern. Im vertrauten „Florentiner Marsch“ wundert sich das geübte Ohr weiter: Schlank im Klang, klar in der Intonation, indes quirlig, beschwingt, mit distinguierten Drums, duftige Reverenz an „La rosa di Toscana“, Julius Fučíks ursprünglichen Titel.

Gezügelte Klangmacht

Die folgenden Filmmusiken in epischem Kolorit, gewinnend in ihrer Klangmacht gezügelt, für die Konzertbühne fein gemacht. Alex Williams spiegelt die ambivalente Dramatik des „Bui Doi“ aus „Miss Saigon“ auf einer makellosen, durchgängig rein intonierten Posaune, bei der man nichts kann als Schwärmen für dieses, seiner üblichen Position, in die Melodieführung entrückten, Instruments. Chris Hunt setzt die Virtuosenparade fort: Mit Harold L. Walters „Forty Fathoms“, Solostück wie pädagogisches Werk zugleich, lehrt der Spaßvogel wie tief, wie sauber, wie fließend eine Tuba zu spielen geht. Exzeptionell sein „Kaiserbass“!

Bergbach-klare Stimme

Wahrer Bläserglanz in allen Registern, im kompletten Kollektiv: Das Thema aus der TV-Serie „Avengers Assemble“. Schottischer Folk in ausgewählten Werken vereint vorbildliche Ensemblekultur, Leichtigkeit von Unterhaltungsmusik, anrührende Ausstrahlung keltischer Musik. Samten schimmernde, atmosphärische Klangflächen der Band of the Royal Marines, die geheimnisvollen Farben der Landschaft, divergierende Stimmungen: Musikantisch, von patriotischem Herzblut gepulst, perfekt gewichtet, klangschön. Die charakteristischen Instrumente stupend, folkloristisch-locker beigesteuert, Kat Williams’ bergbach-klare Stimme mit reichhaltigen, wunderschönen Timbres on top.

Freude bei der Bergwacht

Tom Griffin hebt im Wechsel mit dem zweiten Dirigenten der Marines, Rich Sharp, zum Finale den Taktstock für „Britannic Salute“ samt Nationalhymnen. Die präzise, unaufgeregte Stabführung der beiden entspricht der hohen Disziplin, Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit ihrer Musikerinnen und Musiker. A little sophisticated, schottisch gelassen. Drehen mit den beiden Märschen ihres Regiments noch einmal richtig auf in Klang-Kaskaden, ein prachtvolles Feuerwerk der sinfonischen Blasmusik. Beifallsstürme und der unbedingte Wunsch: Auf Wiederhören! Freude an diesem Abend auch bei der Bergwacht Bad Hindelang, die sich 2200 Euro Spendengelder mit dem Sozialwerk der Band teilt.

