Lernen von der Legende: So lief das Camp mit Hermann Gerland in Sonthofen

Das „Baumit Soccer Camp“ des 1. FC Sonthofen mit Hermann Gerland wird zum vollen Erfolg. Die Trainer-Ikone gibt sich als "Star" zum Anfassen.

15.08.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Viele Lobeshymnen gab es auf das in der zweiten Augustwoche zu Ende gegangene „Baumit Soccer Camp“ des 1. FC Sonthofen. Unter dem Motto „Trainieren wie die Profis“ hatte der FCS mit Hermann Gerland einen den erfahrensten Trainer im deutschen Fußball dafür gewonnen. Die Resonanz war überwältigend. Beide jeweils viertägigen Termine waren ausgebucht.

FCS-Prasident Matthias Schmidle stolz auf das Camp

Entsprechend war FCS-Präsident Matthias Schmidle begeistert. „Am Anfang stand die Idee, für alle Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 15 Jahren wieder so ein Camp durchzuführen“, sagt Schmidle. „Ob Vereinsspieler, Fußballneuling, Feldspieler oder Torwart oder Torfrau – alle Leistungsstufen waren herzlich willkommen“.

Diese mehrtägigen Feriencamps waren für Feldspieler und auch speziell für Torhüter angedacht. Zu den Torwart-Trainingseinheiten hatte FCS-Jugendtorwart-Coach Chris Schwarz besondere Überraschungen parat. „Anders als vor einigen Jahren bestand der Wunsch, dass wir jemanden dazubekommen, der einen Namen hat und der uns dabei mithilft und unterstützt“, sagt Schmidle.

Kommt Hermann Gerland auch 2024?

Das sei mit „Tiger“ Hermann Gerland gelungen. Den Kontakt habe damals FCS-Chefcoach Benjamin Müller hergestellt. „Es war für uns eine super Erfahrung, zwei tolle Camps, nur positive Rückmeldungen, alle waren begeistert“, sagt Schmidle. „Auch Gerland hatte einen Riesenspaß mit Kindern zu arbeiten. Am Ende kam von den Beteiligten die Frage auf, ob wir so etwas in Zukunft wieder durchführen können. Wir verhandeln schon für nächstes Jahr.“

Zudem habe sich der ehemalige Bundesligaprofi und jetzige Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft bereit erklärt, bei der ersten Herren-Mannschaft „als Bonus“ zwei Trainingseinheiten zu begleiten. „Ich glaube, dass das für alle Spieler unvergesslich bleibt, unter so einer Legende trainiert zu haben.“ Dass der 69-Jährige auch noch zum Derby nach Kottern kam, sei nicht hoch genug zu bewerten gewesen.

„Für mich waren die Tage in Sonthofen sehr schön, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Die Kinder haben hier wunderbare Bedingungen – gute Plätze, gute Bälle, gute Trainer. Es hat mir viel Spaß gemacht und den Kindern auch“, sagte Hermann Gerland selbst nach dem Camp. „Wir hatten damals nicht die Möglichkeiten, die Kinder heute haben. Ich möchte, dass Kinder eine gute Ausbildung bekommen und dass sie vielleicht den gleichen Weg, den ich eingeschlagen habe, einschlagen können.“