8:0-Gala! So spielte sich der 1. FC Sonthofen in einen Rausch

Der FCS demontiert Olching dank einer tadellosen Vorstellung. Zwei Leitwölfe ordnen den Sieg ein – und mahnen.

23.04.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Das Timing ist perfekt. Zum Saisonendspurt in der Landesliga präsentieren sich die Kicker des 1. FC Sonthofen in Topform. Das unterstrich das Team von Benjamin Müller mit dem imposanten 8:0-Erfolg gegen den SC Olching auf heimischem Rasen.

Im Duell mit den Oberbayern – zuvor immerhin drittbeste Rückrunden-Mannschaft – beeindruckte der FCS allen voran durch defensive Stabilität. Offensiv zerlegte der Tabellenführer die Gäste mit mitreißendem Spielwitz schon in der Anfangsviertelstunde bis zum Stand von 3:0. Stürmer Kevin Haug schraubte mit einem Hattrick bis zum Seitenwechsel auf 6:0, ehe Marco Faller und ein Olchinger Eigentor das 8:0 besiegelten.

Wir sprachen nach der Gala auf dem Rasen mit zwei Führungsspielern, Kapitän Manuel Wiedemann und Stürmer Andreas Hindelang, über das Formhoch und das anstehende Derby am Mittwoch beim FC Kempten.

„... wenn wir ins Rollen kommen“

Manuel Wiedemann: „Wir haben am Anfang brutalen Druck ausgeübt und es lief auch früh alles für uns – jede Aktion war ein Tor. Wenn man nach 17 Minuten 4:0 führt, kann fast nichts mehr schief gehen.“

Andreas Hindelang: „Das Spiel spiegelt die Entwicklung der gesamten Rückrunde wider. Wir zeigen diese Leistungen von Anfang an und ziehen sie inzwischen auch durch. Und wenn wir ins Rollen kommen, dann gibt es auch mal so ein Spiel.“

Starke Harmonie im Team

Andreas Hindelang: „Natürlich sind die Tore sehr schnell hintereinander gefallen und dann war es für Olching auch nicht mehr leicht, den Hebel umzulegen. Aber es ist schön, zu sehen, wie wir das als Team zu Ende gespielt haben.“

Manuel Wiedemann: „Jeder in der Mannschaft weiß, worum es geht. Wir gehen in jedes Spiel mit einem starken Fokus und haben auch Olching sehr, sehr ernstgenommen. Und darum lief es auch so gut: Weil jeder weiß, was zu tun ist. Man spürt extrem gut, wie die Mannschaft harmoniert und wie das Team zusammenwächst. Wir helfen uns in jeder Lage gegenseitig.“

Viel Zug im Training

Manuel Wiedemann: „So wie das Leben in der Mannschaft aktuell ist, war es noch nie seitdem wir in der Landesliga sind. Wir gewinnen die Spiele, wir gewinnen hoch. Und wir haben im Vorfeld nicht über Kempten, über Oberweikertshofen oder über die Konstellation gesprochen. Es geht in dieser Phase darum, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen – denn wir wissen, dass wir dann auch aufsteigen.“

Andreas Hindelang: „Man merkt im Moment einfach, wie die Mannschaft funktioniert. Es tut uns auch gut, dass wir keine Verletzten haben – dadurch ist der Konkurrenzkampf auch im Training sehr groß. Es ist extrem viel Zug drin und so können solche Ergebnisse auch zustande kommen.“

„Nur nicht blenden lassen“

Manuel Wiedemann: „Das Ergebnis tut natürlich gut – aber deshalb wird niemand Kempten auf die leichte Schulter nehmen. Wir alle wissen noch allzu gut, wie schlecht wir bei einer der wenigen Niederlagen in dieser Saison waren. Ausgerechnet zuhause gegen Kempten.“

Andreas Hindelang: „So ein Erfolg hat sicher keine negativen Auswirkungen auf das Derby. Jeder Sieg, egal wie hoch oder überzeugend er ausfällt, tut uns immer gut. Aber wir dürfen und werden uns nicht blenden lassen. Wir müssen Olching gar nicht groß analysieren, sondern nur schauen, genau dort in Kempten weiterzumachen.“