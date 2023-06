TSV Oberstaufen verpasst eine historische Chance

Der TSV Oberstaufen verliert sein Relegationsspiel gegen den TSV Obergünzburg. Die Trainer sind mit der Saison dennoch sehr zufrieden.

03.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es hätte die erfolgreichste Saison in der Geschichte des TSV Oberstaufen werden können. Nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die A-Klasse hatte das Kreisklassen-Team der Staufner die Chance auf den Sprung in die Kreisliga.

Nach 93 intensiven Minuten stand jedoch die 1:2(1:1)-Niederlage gegen den TSV Obergünzburg fest. Vor 780 Zuschauern in Sulzberg glich Sebastian Lingg (33.) zwischenzeitlich für die Staufner aus, insgesamt agierte die Mannschaft aber zu nervös. Die Ostallgäuer waren durch eine abgerutschte Flanke von Christian Dietrich (24.) in Führung gegangen, im zweiten Durchgang erzielte Andreas Hanslick nach einem Konter den entscheidenden Treffer (55.).

In der hektischen Schlussphase hätte Staufens Torwart Jakob Maier fast noch den Ausgleich erzielt. „Wir haben eine überragende Saison gespielt. Klar, momentan überwiegen Ärger und Frust. Aber wir greifen nächste Saison wieder an“, sagte Manuel Hartmann, der das Staufner Team mit seinem Bruder Alex trainiert.

