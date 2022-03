Gänsehaut-Geste des ERC Sonthofen zum Krieg in der Ukraine

Der ERC Sonthofen hat den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Doch die Clubverantwortlichen sorgen vor dem Spiel für einen besonders emotionalen Moment.

07.03.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Vermutlich hat Klaus Neher für den größten Gänsehaut-Moment des Jahres gesorgt. Und das, lange bevor der erste Puck übers Eis schlitterte. Bevor der ERC Sonthofen gegen den EV Mittenwald den ersehnten Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht hat.

Der Stadionsprecher des ERC rief 500 Zuschauer in der Eissporthalle zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine auf.

„Der Krieg wütet mitten in Europa. Wir sind erschüttert und betroffen und verurteilen die Geschehnisse auf das Schärfste“, sagte Neher. „Unsere große Sorge, unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten allen Menschen, die dort unermessliches Leid erfahren müssen.“

John Lennon im Stadion, blau-gelb auf dem Eis

Zu den Klängen von John Lennons „Give peace a chance“ erleuchteten Lämpchen im Rund des Eisstadions, Scheinwerfer tauchten das Eis in die ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Die Spenden des Abends fließen an einen ukrainischen Hilfsverein in Augsburg.

Den großen Taten vor und nach der Spielzeit ließen die Schwarz-Gelben selbige auf der Eisfläche folgen. Mit 10:0 deklassierte der ERC Sonthofen den EV Mittenwald im ersten Play-off-Halbfinale und legte im zweiten Spiel nur 46 Stunden später einen 9:3-Erfolg nach. Der Sieg im Halbfinale, der Finaleinzug und vor allem der Aufstieg in die Landesliga sind damit perfekt.

