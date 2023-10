54-Jähriger stirbt bei Wanderung am Gaisalpsee

Wie die Bergwacht Oberstdorf in ihrem Bericht auf Facebook mitteilte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Das war der Grund für seinen Tod.

04.10.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Am Montag, 2. Oktober, ist ein 54-Jähriger bei einer Wanderung am Gaisalpsee nahe Oberstdorf ums Leben gekommen. Ursache für seinen Tod war laut Angaben der Polizei offenbar ein medizinischer Notfall. Aus diesem Grund werde die Polizei auch keine weiteren Ermittlungen einleiten.

Wanderer stirbt am Gaisalpsee

Die hinzugerufene Bergwacht Oberstdorf erklärte auf ihrem Facebook-Account, für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen und teilten ihr Beileid für die Familie und die Angehörigen des 54-Jährigen.

Viele Einsätze für die Bergwacht am langen Wochenende

Die Bergwacht berichtete außerdem von weiteren kleineren Einsätzen in den vergangenen Tagen. Am Samstagabend, 30. September wurden die Retter zum Krumbacher Höhenweg gerufen. Dort waren zwei Wanderinnen von der Dunkelheit überrascht worden und konnten ihre geplante Tour zur Mindelheimer Hütte nicht mehr beenden. Zwei weitere Bergsteiger wurden an der Höfats bei Oberstdorf geborgen und unverletzt ins Tal gebracht.

Hinzu kamen weitere Einsätze aufgrund kleinere Verletzungen im Lochbachtal und am Schlappoldsee nahe der Fellhornbahn. Die betroffenen Wanderinnen und Wanderer verletzten sich an Bändern oder Knochen, wurden ins Tal gebracht und dort in ärztliche Behandlung übergeben.

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.