Gala mit Wermutstropfen: Immenstadts Handballer zum Abschluss in Torlaune

Die Handballer des TV Immenstadt verabschieden sich mit einem souveränen 39:22-Sieg gegen den TSV Gilching aus der Bezirksoberliga. Zwei Leistungsstützen verlassen das Team.

09.05.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Sie haben den gelungenen Abschluss einer überaus durchwachsenen Saison gefeiert. Zum Abschluss der Bezirksoberliga-Saison feierten die Handballer des TV Immenstadt noch einmal eine Torgala. Auf dem Parkett der heimischen Julius-Kunert-Halle gewannen die „Grünen“ mit 39:22 gegen den TSV Gilching und beendet die Spielzeit damit auf einem insgesamt zufriedenstellenden siebten Platz. „Ich war zufrieden mit dem letzten Spiel. Es gab nichts zu meckern“, sagte TVI-Trainer Mihaly More.

TV Immenstadt: Holpriger Start in den Saisonabschluss

Allerdings hatten seine Schützlinge die Partie fahrig begonnen. Offensiv wurden reihenweise gute Chancen liegengelassen und in der Defensive wurde nicht genug Druck auf den gegnerischen Angriff aufgebaut. So konnte Gilching in der ersten Viertelstunde der Begegnung gut mithalten. Entsprechend stand es nach 15 Minuten „nur“ 8:7 für die Hausherren. Ein anschließender 4:0-Lauf der „Grünen“ bescherte dem Team von Mihaly More allerdings in der Folge eine komfortable Fünf-Tore-Führung, die es bis zur Halbzeitpause mit 16:11 hielt.

Die Gastgeber kamen davon angetrieben auch mit viel Spielfreude zurück aus der Kabine. Zwei Treffer von Kapitän Sebastian Engl gaben den Startschuss zu einer sehr starken zweiten Hälfte. Ein furioser 9:2-Lauf binnen sieben Minuten sorgte für die Entscheidung und für hängende Köpfe beim Gegner aus Oberbayern. Ein sichtlich befreit aufspielender Jonas Becker war in dieser Phase bester Immenstädter Werfer.

Am Ende standen 13 Treffer für den Rückraum-Hünen zu Buche. Im weiteren Spielverlauf konnte Coach More seinen Leistungsträgern nach und nach eine verdiente Pause einräumen – die Nachwuchstalente um Benjamin Schulze bekamen ihre Spielzeit. Am Ende stand ein hochverdienter und nie gefährdeter Heimsieg des TV Immenstadt.

Zwei Leistungsträger verlassen Immenstadt

Für zwei Leistungsstützen im Immenstädter Spiel war es allerdings die letzte Partie in Grün: Die Eigengewächse Patrick Harris und Jonas Becker verlassen die Oberallgäuer und sprengen damit die Rückraum-Achse mit Kapitän Sebastian Engl. Harris wechselt zum TSV Ottobeuren, Becker schließt sich der HSG Dietmannsried/Altusried an. „Natürlich sind diese Abgänge extrem bitter für uns, aber trotzdem war es eine super Zeit mit den Jungs“, sagte Engl. „Ich wünsche beiden viel Erfolg in der Landesliga nächste Saison. Das ist die Chance für unsere Jungen, nachzurücken und ihre Chancen zu bekommen.“

Bis Ende Juni hat die Mannschaft nun Pause, ehe die Vorbereitung auf die nächste Saison in der höchsten Spielklasse des Bezirks ansteht.