Garant für die Entwicklung der Bergwacht: Otto Möslang aus Blaichach erhält Bundesverdienstkreuz

Otto Möslang, Urgestein der Bergwacht, erhält das Bundesverdienstkreuz. Wie der Blaichacher „mit viel Herzblut“ die Strukturen der Organisation verbessert hat.

Wenn im Allgäu von der Bergwacht die Rede ist, spricht man auch von Otto Möslang. Mehr als 50 Jahr lang hat sich der Bergwachtler aus Blaichach in verschiedenen Bereichen der Bergrettung ehrenamtlich engagiert. Dafür erhielt er jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande, teilt das Bayerische Sozialministerium mit. Ministerin Carolina Trautner würdigte Möslang bei einer Feierstunde in München.

Möslang ist seit 1969 als Ausbilder bei der Bergwacht tätig. Er habe bei den vielen Bergrettungen, die er begleitete und leitete, viele Erfahrungen gesammelt, heißt es in der Laudatio. Möslang habe sich bei einem humanitären Einsatz im Kurdengebiet im Jahr 1991 engagiert, als Ausbilder auf Orts- und Regionalebene (1972 bis 2017), als Leiter der Bergwacht Immenstadt (1981 bis 1989) und als stellvertretender Leiter der Bergwacht Allgäu (2001 bis 2009). Darüber hinaus habe er als Bauleiter den Bau der Bergrettungswache Immenstadt und des Regionalzentrums der Bergwacht Allgäu unterstützt.

Otto Möslang hat neue Einsatzmittel eingeführt

Als Vorsitzender des Rettungswacht-Ausschusses der Bergwacht Bayern (2001 bis 2013) sei er „der Garant für stetige und konsequente Weiterentwicklung der Einsatzorganisation“ gewesen, heißt es der Laudatio weiter. In seiner Amtszeit seien sämtliche Einsatz-, Einsatzleit- und Ausbildungsstrukturen grundlegend erneuert worden. Außerdem habe man alle Lehrmittel überarbeitet und neue, wichtige Einsatzmittel entwickelt und eingeführt.

Mit seinem Einsatz hat Möslang zur inneren Erneuerung der Bergwacht beigetragen

Darüber hinaus sei das Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung aufgebaut worden. Mit seinem Einsatz habe Möslang wesentlich zur inneren Erneuerung der Bergwacht Bayern beigetragen, teilt das Ministerium mit.

Gewürdigt wurde auch, dass sich der Blaichacher im Jahr 2017 – während einer organisatorisch schwierigen Zeit innerhalb der bayerischen Bergwacht – bereit erklärte, den Landesvorsitz zu übernehmen. Bis zu seinem Ausscheiden als Landesvorsitzender im Sommer 2021 arbeitete er laut Laudatio „mit viel Herzblut“ daran, die Strukturen innerhalb der Bergwacht zu verbessern.

