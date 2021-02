Frühjahrsputz im Garten: Was Experten raten

Wer jetzt den Garten gut aufräumt, der entfernt mit altem Laub auch darin überwinternde Insekten. Also lieber noch ein bisschen warten, rät der Bund Naturschutz.

27.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Marlies Berchtold aus Waltenhofen nutzt, wie viele Oberallgäuerinnen derzeit, die wärmenden Sonnenstrahlen für Arbeiten im Garten und drumherum. Sie kehrt die Reste des Vorjahres weg, sammelt Blätter vom Asphalt. „Ansonsten kann man ja noch nicht viel machen“, sagt die 79-Jährige. Julia Wehnert vom Bund Naturschutz bremst Übereifrige gar. „Bei einem zu frühen Rückschnitt der Pflanzen und durch das Entfernen des Laubes im Garten werden alle darin überwinternden Insekten mitentsorgt.“

Igel nisten sich häufig im Laub ein

Schneeglöckchen, Krokusse und Winterlinge recken ihre Köpfe der Sonne entgegen und Gartenfreunden geht dabei das Herz auf. Mancherorts summen Bienen bereits und gehen auf Pollensuche. „Während auch Vögel die milden Temperaturen genießen und auf Nistplatzsuche gehen, schlafen viele Igel weiterhin unter dem Laub. „Werden sie durch Gartenarbeiten zum Aufwachen gezwungen, bedeutet das enormen Stress für die Tiere.“ Um besondere Vorsicht bittet Wehnert beim Umsetzen des Kompostes, da dort Igel gerne überwintern.

Jeder Garten könne zu einem kleinen Biotop werden, sagt Wehnert und so durch seine Pflanzen- und Strukturvielfalt Vögeln, Säugetieren und Insekten Lebensraum anbieten und für ein dauerhaftes Zuhause sorgen. Der Frühjahrsputz im Garten sollte warten, denn „alte Blütenstauden und vertrocknete Gräser schützen das junge Grün vor gefährlichen Spätfrösten“. Insekten seien nicht nur im Boden, auch in hohlen Ästen und in Pflanzenstängeln.

Ab Mitte März kann im Garten Hand angelegt werden

Ein groß angelegter Frühjahrsputz schade der Artenvielfalt im Garten aber ab Mitte März können „schonende Rückschnitte vorgenommen werden“. Das betont Bernd Brunner, Gartenfachberater des Landkreises Oberallgäu. Er sagt: Es kann noch einmal empfindlich kalt werden“. Wer Sinnvolles tun und das Wachstum seines Obstbaumes fördern will, der kann nun bereits einen „Erziehungsschnitt“ anlegen und auch Sträucher zurückschneiden. Aber, da muss er schnell sein. „Grundsätzlich ist ein Baum- und Heckenschnitt zwischen 1. März und Ende September verboten“, sagt Wehnert. Wegen der Vögel, die sich Nistplätze suchen.

Im Beet sollte man „bloß nicht zu viel Ordnung schaffen, bevor die Zwiebelpflanzen blühen“, sagt auch Bernd Brunner. Die Staudenbeete sollten nicht radikal ausgeputzt und sauber gemacht werden. „Ruhig etwas mehr Natur zulassen und die ersten Frühlingsblüher wie Krokusse und Winterschneeball genießen“.

Was man im Garten jetzt beachten muss:

Rasenflächen die vom tauenden Schnee noch sehr nass sind, sollten jetzt noch in Ruhe gelassen werden. Wer viel darauf herumläuft, der verdichtet den Boden stark, dann kann die Rasenqualität leiden.

Kübelpflanzen kontrollieren und eventuell gießen oder zurückschneiden, überwinterte Knollen wie zum Beispiel Dahlien lüften.

Saatgut im Frühbeet an geschützten Stelle säen. Brunner nennt zum Beispiel Kresse, Salat, Petersilie.

Rosen sollten nicht zurückgeschnitten werden. Denn die Frostgefahr ist noch zu groß. Faustregel: Rosen schneiden, wenn die Forsythien blühen. Die gelb leuchtenden Büsche blühen meist ab Mitte März.

Laub auf den Beeten noch liegenlassen. Darunter können sich Insekten in eisigen Nächten wärmen.

