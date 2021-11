Feuerwehreinsatz in Nesselwang: Weil ein Baggerfahrer in einem Neubaugebiet eine Gasleitung beschädigt hatte, wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt.

20.11.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Erdgas ist am Freitagabend in einem Neubaugebiet in Nesselwang aus einer Leitung ausgetreten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 52-jähriger Baggerfahrer bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück den Hausanschluss beschädigt.

Gasaustritt: Feuerwehr Nesselwang sperrt Neubaugebiet weiträumig ab

Die Unfallstelle wurde daraufhin großräumig abgesperrt, bis der Gasversorger eintraf und das Leck abdichtete. Die Feuerwehr Nesselwang war dafür mit 20 Mann im Einsatz.

Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

