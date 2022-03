Gast verwüstet Zimmer in Hotel in Sonthofen - und klaut auch noch

Zuerst will ein Gast das Sonthofener Hotel nicht verlassen, dann fällt auf, dass er im Zimmer randaliert hat. Doch das ist nicht alles.

16.03.2022 | Stand: 12:55 Uhr

Ein Mann hat in Sonthofen in einem Hotel randaliert und in einem Supermarkt auch noch gestohlen: Am Dienstagnachmittag teilte der Besitzer eines Sonthofener Hotels mit, dass ein Gast, der sich am Freitag eingemietet hatte, bereits mehrfach aufgefordert worden war, das Hotel zu verlassen, berichtet die Polizei.

Der Aufforderung kam der Gast jedoch nicht nach. Außerdem bemerkte das Personal in den von ihm bewohnten Räumlichkeiten übermäßige Verunreinigungen, zerbrochene Gläser und einen heruntergerissenen Duschvorhang. Bei der Besichtigung des Schadens in einer Höhe von rund 200 Euro fanden Polizeibeamte in dem Zimmer auch noch Drogen.

Mann kommt nach Randale im Hotel von selbst zur Polizei Sonthofen

Gegen Abend rief die Filialleitung eines Sonthofener Supermarktes an und meldete der Polizei einen Ladendieb. Der Mann hatte eine Dose Tabak für 30 Euro eingesteckt und wollte damit den Laden verlassen. Da er sich sehr aggressiv verhielt, konnte die Kassiererin den Mann nicht aufhalten.

Kurze Zeit später erschien ein Mann auf die Dienststelle in Sonthofen und wollte in das städtische Asyl zur Übernachtung hereingelassen werden. Aufgrund der Personenbeschreibungen aus den zuvor aufgenommenen Anzeigen durchsuchten die Beamten den 28-jährigen polizeibekannten Mann. Dabei fanden sie die gestohlene Tabakdose. Der Mann ist mutmaßlich auch der Gast des Hotels und erhält nun diverse Anzeigen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch