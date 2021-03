Wirte und Hoteliers aus Oberstaufen und Oberstdorf beteiligen sich an der landesweiten Protestaktion. Warum nach der Ski-WM ein guter Zeitpunkt wäre, zu öffnen.

01.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Ein Desaster“ sei die Schließung der Hotels und Gaststätten für einen Tourismusort wie Oberstaufen. Bürgermeister Martin Beckel fand bei einer Protestaktion des Gastgewerbes deutliche Worte. Auch in Oberstaufen hatten Hoteliers einen gedeckten Tisch aufgestellt und beteiligten sich wie ihre Kollegen in Oberstdorf an einer Protestaktion für eine Öffnungsperspektive. Schon am Wochenende hatten rund 300 Gastgeber und Wirte in Sonthofen demonstriert.