In die Räume der ehemaligen Apotheke im Gebäude des Gasthofs Adler in Sonthofen soll ein neuer Pächter einziehen. Vorher stehen noch Sanierungsarbeiten an.

10.06.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Der Gasthof Adler in Sonthofen war eines der letzten traditionellen Wirtshäuser in Sonthofen. Künftig sollen dort Bowls serviert werden. Durch seine zentrale Lage in der Fußgängerzone hat das Gebäude laut Stadtverwaltung eine wichtige Bedeutung. Aus diesem Grund entschied der Bauausschuss einstimmig, die Sanierung zu unterstützen. Der kommunale Eigenanteil liegt bei 1800 Euro.

