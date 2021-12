Anna-Maria und Michael Fäßler bei Festakt in Ofterschwang mit Brillat-Savarin-Plakette ausgezeichnet. Die Laudation hält ein TV-Sternekoch.

11.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Das Hotelier-Ehepaar Dr. Anna-Maria und Michael Fäßler ist mit der 65. „Brillat-Savarin-Plakette“ ausgezeichnet worden. Die Veranstaltung fand unter strengen Corona-Regeln im Sonnenalp-Resort statt. Die Plakette, die in der Branche als „Gastronomie-Oscar“ gilt, verleiht die FBMA-Stiftung für besondere Verdienste an Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um Gastlichkeit und Tafelkultur mit prägendem Einfluss weit über das eigene Unternehmen hinaus verdient gemacht haben.