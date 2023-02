Kritik am Gaudiwurm: "Hat sich Sonthofen über Jahre kaputt gemacht"

Manche Teilnehmer und Besucher sind enttäuscht vom Sonthofer Gaudiwurm. Worum es geht und was Veranstalter und Bürgermeister dazu sagen.

24.02.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Die Faschingssaison ist zu Ende. Umzüge mit tausenden Besuchern fanden im gesamten Oberallgäu statt, zuletzt auch in Sonthofen. Doch der Gaudiwurm in der Kreisstadt erntete Kritik von Besuchern, aber auch Teilnehmern. Unmut gab es im Sozialen Netzwerk Facebook, aber auch von manchen Passanten. Die Kritikpunkte: Es seien kaum Wagen dabei gewesen und zu wenig teilnehmende Gruppen.

„Wir sind mit der Teilnehmerzahl von 22 Gruppen mehr als zufrieden. Wenn man bedenkt, dass der Faschingsdienstag der meistfrequentierte Umzugstag ist“, heißt es in einer schriftlichen Antwort des Veranstalters, der Sonthofer Fastnachtszunft (SfZ), an unsere Redaktion. Der Verein versucht mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern, den Gaudiwurm auf die Beine zu stellen. „Für konstruktive Kritik sind wir immer offen,“ heißt es in der Stellungnahme weiter.

Bürgermeister zur Kritik am Gaudiwurm Sonthofen: Nicht am Straßenrand warten, sondern mitlaufen

Auch Bürgermeister Christian Wilhelm äußerte sich auf Facebook zur Kritik: „Heutzutage bietet nahezu jede Gemeinde einen Faschingsumzug, ich sehe das als absolute Bereicherung für die ganze Region.“ Das bedeute aber auch, dass alle Vereine, Unternehmen und private Personen dazu beitrügen, einen sehenswerten Umzug in ihrem Heimatort zustande zu bringen. Der Gaudiwurm sei vorbereitet und vom örtlichen Faschingsverein angeboten worden. „Also hat es hier erst mal an nichts gefehlt. Was aber beim Umzug gefehlt hat, waren wir selbst: Die verschiedenen Gruppen, die nicht am Straßenrand auf die Belustigung warten, sondern die tatsächlich mit dabei sind“, schreibt Wilhelm weiter.

Teilnehmer des Umzugs: "Schafft Anreize für die großen Wagen"

Doch warum waren es im Vergleich zu anderen Umzügen in Nachbarkommunen weniger Teilnehmer? „Wir Wagenbauer wollen danach mit unseren Kollegen feiern, wir wollen andere Wagenbauer treffen, das hat sich Sonthofen einfach über die Jahre kaputt gemacht“, sagt ein Wagenbauer, der anonym bleiben möchte und selbst bei mehreren Umzügen dabei war. Kritik gibt es auch von Teilnehmern selbst. Der Ruf nach einer Wagenprämierung – wie sie oft bei Umzügen üblich ist – aber auch das Verlangen von Spenden wie andernorts wird laut. „Jede Gruppe bekommt einen Getränkegutschein, einen kleinen Geldbetrag und eine ’Handvoll’ Bonbons? Spart euch das doch bitte und macht eine Gruppen- beziehungsweise Wagenprämierung mit einem Preisgeld“, fordert Teilnehmer Achim Flick auf Facebook. „Schafft dadurch Anreize für die großen Wagen, nach Sonthofen zu kommen. Es waren unglaublich viele Zuschauer da. In Fischen stehen vor Beginn des Umzugs überall Spendensammler, um für die Wagenbauer und Gruppen zu sammeln,“ schreibt Flick weiter.

Wagen aus Moosburg darf nicht teilnehmen, weil Papier zur Personenbeförderung fehlt

Das Gerücht, dass die Teilnahme am Sonthofer Gaudiwurm etwas koste, stimme übrigens nicht, teilt die SfZ weiter mit. Vielmehr habe es für alle teilnehmenden Gruppen einen Brauerei-Gutschein, Wurfmaterial sowie für Fußgruppen einen Barbetrag von 25 Euro und für Wagen 50 Euro gegeben. „Bei uns kann sich jeder, egal ob mit Fußgruppe oder Wagen, anmelden.“ 30 Teilnehmer aus Moosbach bei Sulzberg versuchten noch, mit einem Fahrzeug mit dabei zu sein. „Leider durfte der Wagen nicht teilnehmen, weil ein Papier zur Personenbeförderung gefehlt hat“, erzählt Gerd Rüben, ehemaliger Präsident der SfZ. Bei anderen Umzügen war er mit dabei.

Auch eine Veranstaltung am Rathaus wird im Nachgang kritisiert. Ein DJ spielte dort, der Platz war gut besucht und plötzlich um 18 Uhr war laut den Besuchern alles vorbei. „Man hätte noch in die Markthalle können, da war ja Halli Galli, aber da brauche ich mit meinen 50 Jahren nicht mehr hingehen“, sagte einer der Besucher.