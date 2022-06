Wegen des hohen Defizits bei den städtischen Kindertagesstätten bittet Immenstadt ab 1. September die Eltern stärker zur Kasse.

02.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Eltern müssen für die Betreuung ihres Nachwuchses in den städtischen Kindergärten in Immenstadt künftig mehr bezahlen. Den Gebührenanstieg beschloss der Sozialausschuss des Stadtrats einstimmig in der jüngsten Sitzung. Grund für die Erhöhung ist das gestiegene Defizit bei den Ausgaben für die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen.

