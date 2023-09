75 Jahre alt: Feier am Hornc-Café der Hindelanger Hornbahn

Die Musik spielt, die Leute genießen die Aussicht vom Horn-Café und lustige Texte, die im Hindelanger Dialekt vorgetragen werden.

75 jahre Hornbahn und Horncafé. Das lockte viele auf die Terrasse des Cafés, das schon immer eng mit der Bahn verbunden ist.

Kanapee-Musik spielt

Nach einem gemütlichen Frühschoppen mit der Kanapee-Musik informierte Hans Heim, Geschäftsführer der Bahngesellschaft, über den höchst interessanten Ursprung und den Werdegang der Anlage und seine Bedeutung für den Tourismus im Ostrachtal.

Kleines Theaterstück von Toni Gaßner-Wechs

Die 1956 verstorbene Mundartdichterin Toni Gaßner-Wechs hatte einst ein kleines Theaterstück über die Vorgänge in der Gemeinde anlässlich der geplanten Gründung der Hornbahn aufgeschrieben. Durch Zufall wiederentdeckt wurde der Text erst kürzlich von Cornelia Beßler, ebenfalls einheimische Mundartautorin und Regisseurin.

In breitester Mundart

Mit Christina Brutscher, Isabell Kiesel, Michl Blanz und Willi Baumgartner trugen vier Einheimische den Gaßner-Wechs-Text in breitester Mundart sehr zum Vergnügen des zahlreich erschienenen Publikums auf der Terrasse des Berggasthauses zum oberen Horn vor. Bei bestem Bergwetter und sommerlichen Temperaturen durften die vielen Geburtstagsgäste am Horn wahrlich einen erlebnisreichen und vergnüglichen Festtag am Horn erleben.

