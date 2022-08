Gefühlswelten in Klanggemälde gefasst

Der Schwarzmeer Kosaken-Chor begeistert das Publikum bei seinem Auftritt in Oberstdorf. Welcher Schlagerstar von früher musikalischer Leiter ist.

Einst nachts am Lagerfeuer an den Gestaden des Schwarzen Meeres, heute in Konzertsälen rund um die Welt: Die mystischen, mitreißenden Lieder der Kosaken. Zahlreiche Sängergemeinschaften, an deren Spitze sich der 1938 in Deutschland gegründete „Schwarzmeer Kosaken-Chor“ sieht, halten sie lebendig. Iwan Rebroff startete mit diesem Chor seine Karriere, auch Peter Orloff, der – nach Ausflügen in die Schlagerwelt – 1993 die musikalische Leitung übernahm.

Reich an Ausdruckskraft

Der Star ist jedoch die Mannschaft, wie das Programmheft treffend titelt: Sechs begeisternde Chorsänger, reich an Ausdruckskraft, faszinierend in Oberstdorf zwischen leuchtendem Sopran und intensivem Bass. Con brio eskortiert von einem vital aufspielenden Trio. Es schafft mit Lauten-Varianten, der feinen Domra und der schallkräftigen (Bass-)Balalaika (zu erkennen am dreieckigen Resonanzkörper) authentisches Ambiente. Gerundet wird das Ganze durch das Bajan, der russischen Bauweise des chromatischen Knopfakkordeons. Wunderschön ein Auszug aus „Schwanensee“, das Volkslied Barinja in Instrumentalfassung. In bester Balance begleitet es die Singstimmen der Extraklasse. Bewundernswert deren Wandelbarkeit und Umfang, die durchgängig reine Intonation. Wohlig-rundes Timbre, kernige Koloraturen bis in extreme Tiefen.

Makellose Höhen

Makellose Höhen, geradezu transparente Farben, insbesondere, wenn der Männer-Sopran (eine Seltenheit im Stimmfach) das Solo übernimmt. Ukrainische wie russische Volkslieder, Balladen, nicht wenige davon auch bei uns bekannt, entfalten durch den Schwarzmeer Kosaken-Chor ihre Strahlkraft.

Energiegeladen und virtuos erfüllen sie das Oberstdorf Haus, beglücken ihre Hörer. Peter Orloffs preisender Reden bedarf es da so wenig wie seiner Selbstdarstellung. Diese Musik spricht für sich! Diese sechs erfahrenen, dabei offensichtlich immer noch von Musizierfreude und Leidenschaft gepulsten Vokalisten begeistern mit ihrer Präsenz und hohen Sangeskunst allein.

Starke Stimmen

Die mindert sich, der zu schmalen Besetzung geschuldet, nur, wenn Opernmusik Flächenklang, sanft geführte Crescendi, nuancierte Dynamik fordert: Schroff, rhythmisch gebrochen, der „Gefangenenchor“ aus Verdis Nabucco, ihrer asiatischen Höflichkeit und Spannung entrissen „Nessun dorma“, die weltberühmte Arie aus Turandot. Ein Sextett ist nunmal kein Chor. Opernerfahrung kann Volumen, feinst geschichtete Klangfarben nicht aufwiegen.

Die Schwarzmeer Kosaken: Starke Stimmen. Musik für Herz und Seele. Ansteckend musikantische Leidenschaft. Expressive Emotion. Mächtige Musikalität. Gefühlswelten in Klanggemälde gefasst.

