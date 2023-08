So will der 1. FC Sonthofen daheim gegen Favorit SV Heimstetten punkten

Gelingt es dem 1. FC Sonthofen gegen den starken Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten, den Aufwärtstrend fortzusetzen? Das nimmt sich das Team für Samstag vor.

25.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Richtung stimmt – die Form auch. Defensivstabilität und Durchschlagskraft im Angriff wird der 1. FC Sonthofen (11./9 Punkte) erneut brauchen, wenn es am Samstag um 16 Uhr in der heimischen Baumit-Arena gegen den starken Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten (7./11 Punkte) geht. Unmittelbar danach, um 18 Uhr, trifft die FCS-Reserve im „Kreisklasse-Nachbarschafts-Derby“ auf die DJK Seifriedsberg.

Disziplin und Leidenschaft als Mittel gegen den Favoriten

Es war schon beeindruckend, was Sonthofen beim 4:0-Sieg in Ismaning auf den Platz brachte. Vor allem die zweite Halbzeit gehörte mit zum Besten, was der FCS in dieser Saison geboten hat. Diese „Leistungsexplosion“ kommt zum optimalen Zeitpunkt, denn mit dem Gegner SV Heimstetten reist ein richtiges Schwergewicht in die Kreisstadt. Das Team von Trainer Roman Langer war zuletzt richtig gut drauf, holte aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte, hat erst sechs Gegentreffer zugelassen und noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Da kann der 1. FC Sonthofen das gewonnene Selbstbewusstsein sicher gut gebrauchen. Alle Akteure haben gesehen, was möglich ist, wenn sie an ihre Grenzen gehen. Disziplin und Leidenschaft könnten ein Mittel sein, um dem Favoriten wehzutun.

Trainer des 1. FC Sonthofen möchte Aufwind nutzen

FCS-Trainer Benjamin Müller mahnt dazu, auf dem Boden zu bleiben. „Zuletzt hatten wir zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel“. Mit Heimstetten komme jetzt ein Gegner der zu den Top-Teams der Liga zählt. „Was man bisher so gesehen hat, besitzen sie eine sehr gefährliche Offensive mit Lukas Riglewski und Neuzugang Kubilay Celik vorne drin. Zudem steht mit Maximilian Riedmüller ein starker Torwart zwischen den Pfosten“. In den Reihen der Gäste seien viele Akteure mit Regionalligaerfahrung. „Trotzdem werden wir versuchen, die Fehler, die wir in den ersten Aufeinandertreffen mit den Top-Mannschaften gemacht haben, nicht zu wiederholen. Wir wollen zu Hause jetzt nachlegen, denn wir sind aus dem Spiel gegen Ismaning sicher gestärkt. Das möchten wir zu unseren Gunsten nutzen“, sagt Müller.

Zu viele selbst verschuldete Gegentore

Torwart Marco Zettler freut am meisten, dass er in Ismaning seinen Kasten sauber halten konnte und zu Null gespielt hat. „In den Begegnungen davor haben wir einfach zu viele Gegentreffer bekommen, die wir zum Großteil selbst verschuldet haben. Deshalb war es gut, dass wir hinten nichts zuließen und vorne die Tore machten“. Zettler glaubt, wenn jeder wieder alles gibt, kann der FCS in dieser Form auch Heimstetten schlagen.

Neuzugang Boran Özden, der vergangene Woche erstmals in dieser Saison einen Treffer beisteuerte, ist ebenfalls der Meinung, dass alles möglich ist. „In den letzten beiden Partien sind uns jedes Mal vier Treffer gelungen. Da scheint der Knoten geplatzt zu sein. Hinten nochmal so eine Leistung wie zuletzt und wir haben sicher Chancen auch gegen eine Spitzenmannschaft was mitzunehmen“.

Reserve des 1. FC Sonthofen erwartet DJK Seifriedsberg zum Derby

Nach der Partie der ersten Mannschaft weht ab 18 Uhr, weht ein Hauch von Derby-Luft durch die Baumit-Arena, wenn Sonthofens Reserve (10./1 Punkt) die DJK Seifriedsberg (8./4 Punkte) empfängt. Die Hausherren waren am vergangenen Spieltag nicht im Einsatz, möchten in der noch jungen Saison schnell in einen Spielrhythmus kommen und den ersten Sieg holen. Seifriedsberg holte im letzten Heimspiel gegen den TSV Dietmannsried ein 1:1-Remis.