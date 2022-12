Gegensätze im Gleichgewicht: Wie ein Oberallgäuer Maler neues Gewicht erhält

Ein Bild des Oberallgäuer Malers Hans Friedrich kommt nach über 50 Jahren in der Münchner Pinakothek der Moderne zu neuen Ehren. Es ziert "Mix and Match".

17.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Über 50 Jahre schlummerte das Bild im Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Jetzt ist es zu neuen Ehren gelangt. Das Gemälde „Zeichen“ des im Oberallgäu aufgewachsenen und mittlerweile wieder dort lebenden Malers und Bildhauers Hans Friedrich ist in einer Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen. Es befindet sich dort in illustrer Gesellschaft. Denn die Schau zeigt Werke aus 120 Jahren von Max Beckmann bis Andy Warhol, von Georg Baselitz bis Gerhard Richter.

Unter dem Titel „Mix and Match“ lädt die Ausstellung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Hauses dazu ein, rund 350 Werke von über 150 Künstlern aus der Sammlung Moderne Kunst neu zu entdecken. In epochenübergreifenden Themenräumen sollen dabei Inhalte beleuchtet werden, die für die Menschen des 21. Jahrhunderts wichtig sind, heißt es in der Ankündigung des Museums: Themen zum Beispiel wie sozialer Zusammenhalt, Migrationsbewegungen, neue Formen der Arbeit oder Umweltfragen.

Von der Staatsgemäldesammlung angekauft

Das jetzt ausgestellte Acrylgemälde „Zeichen“ hat Hans Friedrich 1968 geschaffen: Es verbindet geometrische und organische Formen. Streng abgegrenzte gelb-schwarze und grau-schwarze Flächen bilden ein geometrisches Muster, das mit balkenartigen Formen räumliche Wirkung erzielt und von rot und grau sich auftürmenden Ringen eingegrenzt wird. Das Werk war 1970 in der „Großen Kunstausstellung“ im Haus der Kunst in München zu sehen und damals von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung angekauft worden.

Kritik an der Architektur

Es entstammt einem ganzen Zyklus ähnlicher Arbeiten. In ihnen vereint Hans Friedrich Gegensätze: „Das Starre steht gegen das Bewegte“, erklärt der heute 83-Jährige, der in Waltenhofen-Hegge lebt. Diese sogenannten „Zeichen-Bilder“ habe er aus der menschlichen Figur entwickelt, die er auf immer einfachere Strukturen reduzierte. So stehen in diesen Bildern die organischen weichen Formen als Symbol für den Menschen, während die strengen tektonischen Gebilde auch als Kritik an der Architektur verstanden werden können, „die sich damals ausschließlich durch die stereotype Senkrechte und Waagrechte definierte und oft am Menschen mit seinen Bedürfnissen vorbei ging“.

Ein "tiefes menschliches Bedürfnis"

Von 1966 bis 1971 beschäftigte sich Hans Friedrich, der nach dem Abitur in Oberstdorf an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert hatte, mit diesen „Zeichen“. Sein Ziel sei es gewesen, darin „vermeintlich nicht kompatible Elemente zu einem Gleichgewicht der Energien“ zusammenzuführen und in Balance zu bringen. Denn die Vereinigung der Gegensätze entspreche einem „tiefen menschlichen Bedürfnis“. Nach fünf Jahren empfand der Maler dieses Thema als durchgespielt. „Es wären nur noch tote Wiederholungen gekommen.“ Er wendete sich neuen Feldern zu – etwa der Landschaft und ihren Verletzungen. Themen, die schon in seinem Bild „Landschaft mit fliegendem Klotz“ aufscheinen, das 1971 in einer Ausstellung im Haus der Kunst zu sehen war, vom Lenbach-Museum angekauft und dort eineinhalb Jahre ausgestellt wurde.

Werke in Waltenhofen

Wer mehr Werke von Hans Friedrich sehen möchte, hat dazu in Waltenhofen-Hegge Gelegenheit. Dort hat der Maler in der Gewerbestraße 2 eine Stiftung errichtet: Ein eigenes Haus beherbergt seine Werke und die anderer Künstler. Es kann nach Vereinbarung besichtigt werden. Wegen Corona ruhte der Betrieb dort in den vergangenen zwei Jahren, erklärt Hans Friedrich. Im nächsten Jahr plane er aber wieder eine neue Ausstellung, die wieder einen Maler würdigen soll.

Präsident der Neuen Gruppe

1939 in Nürnberg geboren, unterrichtete Hans Friedrich 35 Jahre Kunsterziehung an Gymnasien in Ingolstadt und später in München. Daneben entstand ein umfangreiches bildnerisches Werk. Er wurde Mitglied der Neuen Gruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und der Künstler wie Oskar Kokoschka, Karl Schmidt-Rottluff und Willi Baumeister angehörten. Von 1999 bis 2006 war Hans Friedrich deren Präsident. 1978 hat er den Kunstpreis der Stadt München erhalten, 2007 den Seerosenpreis der Stadt für seine Verdienste als Künstler.

„Mix and Match“, bis 14. Januar 2024 in der Pinakothek der Moderne in München, Eintritt frei.

HHans-Friedrich-Stiftung, Waltenhofen, Telefon 0173/4172554.

Die Hans-Friedrich-Stiftung in Waltenhofen.

Die Ausstellung "Mix and Match" in der Münchner Pinakothek der Moderne.

