Sintflutartige Regenfälle vor einem Jahr: Rettenberg kämpft noch immer mit den Unwetterschäden

Nach dem Unwetter 2021 in Rettenberg waren Waldwege teilweise nach zwei Monaten wieder befahrbar. Noch heute arbeitet die Gemeinde an den Sofortmaßnahmen.

03.08.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Beim Gedanken an den 26. Juli 2021 verfinstert sich das Gesicht von Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Vor einem Jahr wurde seine Gemeinde von einer katastrophalen Unwetterfront getroffen. Zwei Unwetterzellen trafen aufeinander und sorgten so für sintflutartige Regenfälle. Die insgesamt rund 50 Bäche im Gemeindegebiet, die allesamt von den Bergen Grünten oder Rottachberg kommen, schwollen innerhalb von wenigen Minuten zu reißenden Flüssen an.

Sofort standen vor allem im Ortsteil Wagneritz Straßen, Keller und Parkplätze unter Wasser. Schlamm, Geröll und Bäume wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen und Wege zerstört. „Es ging alles so unglaublich schnell“, berichtet Weißinger. „Wenn es nur eine halbe Stunde so weitergeregnet hätte, hätten wir hier Tote zu beklagen gehabt.“ Innerhalb von zwei Stunden, hatten Feuerwehr, THW, Polizei, Wasserwacht und DLRG rund 600 Einsätze. Weißinger schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf 24 Millionen Euro.

Rettenberg: Nach dem Unwetter arbeitet Gemeinde noch heute an Sofortmaßnahmen

Noch heute arbeitet die Gemeinde an den Sofortmaßnahmen. Dazu gehört auch eine Wiederinstandsetzung der zerstörten Alp- und Forstwege im Gemeindegebiet. „Etwa die Hälfte der zerstörten Forstwege ist bereits wieder instandgesetzt“, sagt Revierleiter Thomas Schneid vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (AELF), der die Privat- und Gemeindewälder dort betreut. Schneid wurde nach dem Unwetter sofort aktiv. Er stellte „Gefahr in Verzug“ fest, was die Akteure zum sofortigen Handeln befähigt. Denn in den Schutzwäldern oberhalb von Wagneritz musste Käferholz abtransportiert werden, um eine weitere Verbreitung des Schädlings aufzuhalten. Deshalb brauchte man zum Beispiel den Hauberweg, der einen gefährdeten Schutzwald am Grünten erschließt.

Auch für die Rettungskräfte bei einem Forst-Unfall ist eine Befahrbarkeit des Walds zwingend erforderlich. „Der sah aus wie ein ausgespültes Bachbett“ erinnert sich der Wegewart der Gemeinde, Lothar Köberle. Für 2000 Euro wurde der Weg zumindest so wieder hergerichtet, dass er befahrbar war. Und das nach zwei Monaten. Das war eine sportliche Höchstleistung unseres Försters. Denn die Bagger wurden seinerzeit überall gebraucht“.

So sah der Hauber-Forstweg bei Wagneritz nach dem Unwetter im Juli 2021 aus. In zwei Monaten war er wieder befahrbar, dank der schnellen Hilfe der staatlichen Förster. Bild: AELF

Warum die Befahrbarkeit des Weges so dringend war? „Wir mussten das Holz aus unseren Wäldern bringen und die Bauern mussten natürlich auch auf ihre Wiesen fahren können“, sagt Köberle. Im Frühjahr dieses Jahres wurde der Weg nun komplett saniert und wiederhergestellt und sieht aus wie neu. Dabei entstanden Gesamtkosten von 9000 Euro. Der Freistaat hat die Maßnahme zu 90 Prozent bezuschusst. „Die Fachbehörden haben das Problem der extremen Wetterereignisse erkannt und uns vorbildlich unterstützt. Mit der Forstwege-Sanierung wären wir heillos überfordert gewesen“, sagt Bürgermeister Weißinger.

„In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels ist vermehrt mit Extremwetterereignissen wie diesem zu rechnen“, betont Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am AELF Kempten. „Unwetter stellen auch eine Gefahr für unsere Forstwege dar, die für eine sachgemäße Waldbewirtschaftung essenziell sind.“ Das bayerische Staatsministerium habe deshalb die Forstwegeförderung für private Waldbesitzer und Kommunen ins Leben gerufen.

Hier stünden lohnende Fördersummen zur Unterstützung bereit. Es sind Maßnahmen der Soforthilfe zur schnellen Wiederherstellung der Befahrbarkeit und allen anderen anfallenden Arbeitsschritten, die zur Grundinstandsetzung notwendig sind, förderfähig. Private Waldbesitzer finden im Notfall Unterstützung bei den Ämtern für Land - und Forstwirtschaft.

