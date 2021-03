Gemeinderat lehnt Aquapark an Blaichacher Baggersee ab

Spaß mit dem Wakeboard soll es auch künftig am Wasserskilift "Inselsee Allgäu" in Blaichach geben. Vielleicht gibt es auch bald einen Aquapark am noch ungenutzten Baggersee nebenan. Der Antrag des Inhabers wurde aber Anfang März 2021 vom Gemeinderat (Corona-Ausschuss) knapp abgelehnt.