So äußert sich Obermaiselsteins Bürgermeister zum Rücktritt von drei Gemeinderäten

Paukenschlag in Obermaiselstein: Drei Gemeinderäte legen ihr Mandat nieder. Bürgermeister Frank Fischer sagt dazu: "Der Schritt kommt überraschend."

09.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit sofortiger Wirkung haben die drei Gemeinderäte Christine Mayland (Zweite Bürgermeisterin), Armin Kling (Dritter Bürgermeister) und Johannes Natterer laut einer Mitteilung ihr Mandat für den Gemeinderat Obermaiselstein aus persönlichen Gründen niedergelegt. Am Freitag, 11. August, findet dazu ab 20 Uhr eine öffentliche Bürger-Information im Haus des Gastes statt.

Der Erste Bürgermeister Frank Fischer kann es nicht nachvollziehen: „Der Schritt kommt für mich überraschend, zumal wir erst im Juli eine Gemeinderatsklausur in konstruktiver Atmosphäre abgehalten und wichtige Zukunftsthemen besprochen haben. Ich bedauere den Rücktritt der beiden Kollegen und der Kollegin, die bislang die einzige Frau im Gemeinderat war.“ Man habe in seinen Augen produktiv zusammengearbeitet, „wenn auch nicht immer ganz spannungsfrei“. (Lesen Sie auch: Die Hörnergruppe im Oberallgäu war Vorreiter in ganz Bayern)

Gemeinderat entscheidet am 16. August über Listennachfolger

Das Gremium des Hörnerdorfs Obermaiselstein wird in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 16. August, über das Nachrücken der Listennachfolger entscheiden. Diese haben sich Bedenkzeit erbeten.