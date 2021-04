Gemeinderat Oberstdorf vertagt Beratung zur Grundschule wegen zu teurer Angebote

Der Gemeinderat Oberstdorf hat das Thema Grundschule vertagt. Warum die Kommunalpolitiker nun eine Sondersitzung einberufen.

24.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Im September soll die Generalsanierung der Grundschule Oberstdorf beginnen. Dafür müssen Schüler und Lehrer in den Sommerferien in eine Container-Schule umziehen, die im Fugger-Park errichtet wird. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 18,4 Millionen Euro kalkuliert. Die Gemeinde rechnet mit staatlichen Zuschüssen, wird aber wohl 12 Millionen Euro selbst stemmen müssen. Jetzt sollte der Marktgemeinderat die Aufträge für Containerschule sowie Baumeister-, Erdungs- und Blitzschutzarbeiten sowie Fernmelde-, informations- und elektrotechnische Anlagen vergeben. Doch in der Sitzung wurde erst die Öffentlichkeit ausgeschlossen und dann das Thema vertagt. Am Dienstag, 27. April, wurde eine Sondersitzung um 19.30 Uhr im Oberstdorf-Haus angesetzt. (Lesen Sie auch: Grundschule Oberstdorf zieht im Sommer in Container um)

Oberstdorfs Bürgermeister King schließt zur Überraschung der Zuhörer die Öffentlichkeit aus

Angebote für fünf Gewerke liegen über dem Budget, erklärte Felix Peeters von der Verwaltung. Dann schloss Bürgermeister Klaus King zur Überraschung der Zuhörer, darunter Vertreter der Grundschule, die Öffentlichkeit aus. „Wir kommen sonst nicht weiter“, sagte King. Auf Nachfrage des Allgäuer Anzeigeblatts, warum das Thema hinter verschlossenen Türen beraten wurde, erklärte der Rathauschef: „Es wurden Submissionsergebnisse zu den Vergaben erörtert, die ein schutzwürdiges Recht der Anbieter darstellen.“ Nach der entsprechenden Erörterung sei die Öffentlichkeit der Sitzung wieder hergestellt worden. Da waren die Zuhörer längst nach Hause gegangen. „Eine Verzögerung des Projektes zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht zu erwarten, wenn der Gemeinderat am Dienstag den Beschluss fasst“, sagt King. (Lesen Sie auch: Oberstdorfs Kämmerer mahnt: Corona könnte Haushaltsplan noch auf den Kopf stellen)