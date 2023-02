Gemeinderat will eine Kita bauen, ohne Sozialwohnungen im gleichen Gebäude

Blaichach wollte zusammen mit dem Sozial-Wirtschaftswerk Oberallgäu (SWW) eine Kita und darüber zwölf Sozialwohnungen bauen. Daraus wird nun nichts.

Über ein Jahr lang wurde immer wieder diskutiert und (um-) geplant. Dann schien alles geregelt für die Kita samt darüberliegender Sozialwohnungen in Blaichach. Es sollte ein dreigeschossiges Gemeinschaftsprojekt zwischen der Gemeinde und dem Sozialwirtschaftswerk Oberallgäu (SWW) werden. Jetzt aber entschied sich der Gemeinderat Blaichach mit 12:6 Stimmen gegen dieses Vorhaben, will nur noch die Kita mit zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen als Flachbau errichten – und zwar in Eigenregie.

